Degustazioni e sfida tra cicciolari a San Martino per “Al porc in piàsa”

È una delle iniziative simbolo di San Martino Spino in grado di richiamare che si richiama alla tradizione, alle specialità ed ai piatti tipici legati al maiale. Domenica 8 dicembre nuovo appuntamento con “Al porc in piàsa”. Ovviamente ci sarà da mangiare per tutti, con degustazione di ciccioli freschi, polenta al pesto, cotechini con fagioli, ziti al ragù fresco di salsiccia, fegato con cipolla e molte altre leccornie. Non solo perché durante la giornata, squadre di cicciolari si sfideranno per fare le cicciolate migliori.

L’evento – con patrocinio del Comune di Mirandola - si terrà nel Palaeventi di San Martino Spino, a aprtire dalle ore 10.00 con l’esposizione delle opere dell’ingegno creativo a cura del Comitato Genitori di San Martino Spino e delle bancarelle. A seguire dalle ore 11.30, fino alle ore 12.30 aperitivo con prosecco e stuzzicheria. Dopo il pranzo seguirà un laboratorio creativo, sempre a cura del comitato genitori per i bambini dalle ore 14.30. Quindi alle ore 16.00 cioccolata calda per tutti i bimbi, mentre alle ore 16.30 arriverà Babbo Natale con tanti doni.

Per iscriversi e prenotarsi ai laboratori è possibile contattare il numero 348 1255785. Per informazioni opportuno contattare il numero 392 4772597 oppure telefonare allo 0535 31209.