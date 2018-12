Pork in piasa a San Martino di Mirandola

Sabato 8 dicembre si svolgerà a San Martino Spino, col patrocinio del Comune di Mirandola, la tradizionale manifestazione intitolata “Pork in piasa”, presso il PalaEventi di via Zanzur, 33. Tante le iniziative in programma. Il comitato genitori di San Martino organizza alle 10 alle 17 una bancarella di dolci e torte e dalle 14 un laboratorio gratuito di addobbi natalizi con materiale riciclato su prenotazione al 348/1255785 (Milena), con massimo di 30 posti.

Dalle 13.30 alle 17 ci sarà gioco a premi organizzato sempre dal comitato genitori. Alle 16 cioccolata calda offerta gratuitamente a tutti i bambini presenti. Alle 16.45 arrivo di Babbo Natale con sorprese per i bimbi, ancora a cura del comitato genitori. Alle 17 estrazione della lotteria a premi. Il ricavato delle iniziative servirà per le attività delle scuole del plesso di San Martino.