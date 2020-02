Praticare Presenza: un incontro introduttivo a Modena

Molte antiche e più recenti tradizioni spirituali ci parlano di Presenza, e ormai anche molti approcci psicologici fanno riferimento a questo termine introducendone la pratica. Ma cosa significa ‘Presenza’) E cosa si intende per ‘Praticare Presenza’?



Che tu sia una persona che lavora con e per gli altri, o che tu sia semplicemente curioso/a, vieni e sperimenta con noi! Abiti comodi, un cuscino da meditazione se vuoi, e un pizzico di voglia di conoscere è tutto quel che occorre!



Mercoledì 05 febbraio 2020 all' Associazione Edonè dalle 19.00 alle 20.15. Tisana per chi desidera restare ancora qualche minuto a conclusione.



Preferibile la prenotazione: Monica Corsi (Ass. Edonè) 391 1078036. Contributo sociale: 25 euro (iniziativa rivolta ai soci Edonè).

Conduce: Dr.ssa Sitara Stefania Cervi (Counselor ad approccio corporeo, istruttrice di Mindfulness Psicosomatica-Progetto Gaia Kirone).