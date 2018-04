I Predatori della Tigella Perduta. Torna la caccia al tesoro storico-enogastronomica

Torna nella sua quarta edizione la più grande caccia al tesoro di Modena, I Predatori della Tigella Perduta, ideato da Alessio Bardelli e Francesco Folloni. L'appuntamento è per sabato 21 Aprile dalle 18 alle 21. Il gioco consiste nella ricerca delle 5 tigelle d'oro nascoste nei luoghi storici del centro, grazie ad indizi presenti nei locali che serviranno il menu enogastronomico, compreso nel prezzo del ticket. Si inizia il gioco in calle di Luca 16 presso la Lambruscheria Experience. Grazie al ticket si potrà quindi partecipare al gioco, assaporare il menu enogastronomico e vincere i premi in palio.

Cosa comprende il ticket?

Il ticket permette di ricevere all'inizio del gioco una bottiglia d'acqua, la mappa storica, e un calice di Lambrusco o un succo di frutta. Quindi il giocatore avrà accesso al gioco e ai premi, e al menù enogastronomico (3 crescentine farcite tradizionali, 1 calice di vino o succo di frutta, gelato o caffè).

Come funziona il gioco

I giocatori dovranno, tramite gli indizi, trovate le tigelle d'oro, segnarsi le due cifre su ognuna e poi inviare al numero scritto sul ticket, tutte le cifre dalla prima alla quinta tigella. Chi troverà più tigelle d'oro accederà ai oltre 50 premi in palio tra prodotti enogastronomici, attività culturali e libri modenesi. Il gioco non è a tempo e si effettua in 60 minuti, i premi stessi non saranno assegnati in base alla velocità. L'importante è inviare il codice finale entro le ore 21.

I locali coinvolti

Le crescenterie coinvolte sono: Tigellino Ducale, La Chersenta, Crescenteria Or-Ma e Sosta Emiliana, oltre alla Piadeina. Mentre, i locali wine & drink sono la Lambruscheria, Oltremare e la Pasticceria Remondini, mentre si concluderà il tour scegliendo tra un gelato presso la Gelateria Remondini o il caffè da Massimo & Rossella.

Dove acquistare il ticket?

Il ticket costa 15 euro in prevendita e 18 euro il giorno dell'evento. Si possono acquistare i ticket su www.spiiky.com e su www.eventbrite.it, oltre che in Lambruscheria in Calle di Luca 16 dal lunedì al sabato dalle 18 alle 20.

Si ringraziano i partner dell'evento: Cantina Giacobazzi, la Vitinvicola Fangareggi, Ideas4U, la Zoca, Orazio Giannone, Francesco Folloni, Luigi Guicciardi, Roberto Roganti, Cassetto Culturale e My Modena's Diary



Per maggiori informazioni scrivere a tigellaperduta@gmail.com



BIGLIETTO SINGOLO (15 euro) ---> https://bit.ly/2GOS4vC



BIGLIETTO GRUPPI 3 persone (40 euro) ---> https://bit.ly/2qjU1u5



BIGLIETTO BAMBINI under 10 (10 euro) ---> https://bit.ly/2HcvctB