Premio "Via Emilia. La strada dei cantautori", nuove generazioni di cantautori a Formigine

Il Premio ‘Via Emilia. La strada dei cantautori’, edizione 2019, fa tappa a Formigine, domenica 23 giugno alle 21.15 presso l’auditorium Spira Mirabilis. Un concorso nato dalla constatazione del grande “peso” ricoperto dalla musica cosiddetta “leggera” e dalla grande ricchezza di artisti presenti in Emilia Romagna, e a Modena in particolare, tanto da poter considerare la musica un prodotto tipico di questi territori.

Il progetto è rivolto in particolare alle nuove generazioni di cantautori; cantanti singoli o gruppi musicali, e si prefigge lo scopo di far conoscere e di offrire opportunità di crescita a nuovi talenti. La musica dal vivo, che è stata la caratteristica e la fortuna delle nostre zone sia ancora oggi, alla faccia dei talent show, rappresenta ancora la via maestra per fare musica e far diventare una passione qualcosa di più.

Il Premio ‘Via Emilia. La strada dei cantautori’ offre la possibilità a giovani concorrenti di essere accompagnati da musicisti professionisti e di poter esprimere al meglio le proprie idee musicali oltre ad esibirsi in contesti prestigiosi. Condizione per partecipare al concorso è stata la presentazione di un brano a libera composizione e di un secondo che avesse come riferimento specifico nel testo, la Via Emilia e il suo territorio.

Nella serata di Formigine i giovani selezionati che si esibiranno saranno: Luca Bacconi, Enrico Levi, Alessia Sparacino, Andrea Solieri e Marco Sforza. Come tradizione, salirà sul palco un ospite illustre della musica leggera: questa sera sarà Massimo Zamboni, cantante affermato con una esperienza con i gruppi CCCP e CSI, che oltre a cantare racconterà ai presenti la propria storia ed esperienza in campo musicale.

La serata organizzata dall’Associazione Carmina et Cantica sarà condotta da Beatrice Bianco. Membri della giuria sono Marco Barbieri, Marco Dieci, Stefano Seghedoni, Roberto Alperoli, Luigi Giuliani, e Pietro Pazzaglini.

Dopo la prima serata, che si è tenuta lunedì 17 giugno a Castelfranco Emilia, e quella di domenica 23 a Fornigine, le prossime due serate di selezione si terranno a Fiorano Modenese e Formigine. La serata finale è prevista a Sassuolo. Per informazioni ed iscrizioni al Concorso ‘Via Emilia, la strada dei Cantautori’, scrivere a info@carminaetcantica.it e visitare la pagina Facebook.