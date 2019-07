In Piazzale della Rosa la finale del concorso Via Emilia La strada dei cantautori

Si conclude Domenica il percorso della seconda edizione del premio Via Emilia - La strada dei cantautori che valorizza i giovani artisti che sul piano musicale e poetico si ispirano al nostro territorio. I concorrenti che hanno presentano un brano inedito con riferimenti alla via Emilia e sono stati selezionati dopo le varie pre-selezioni e le piazze di Castelfranco Emilia, Maranello, Fiorano e Formigine, sono dieci, i finalisti che si esibiranno domenica in piazzale della Rosa sono: Davide Turci, Andrea Annecchini, Marco Sforza, Michela Costi, Luca Bacconi, Matteo Frassineti, Marianna Di Mezzo, Cotty x Frank, Vanni Cigarini e Moka Quartet, saranno accompagnati da musicisti professionisti dell’Orchestra diretta dal Maestro Stefano Seghedoni.

L’idea del premio nasce dal riconoscere la musica come un prodotto tipico dell’Emilia Romagna e della provincia di Modena in particolare. La concentrazione di artisti che sono riusciti ad affermarsi sul piano nazionale è in queste zone, così forte, che questo fenomeno non può certo essere considerato un caso. Il Premio Via Emilia la Strada dei Cantautori vuole offrire nuove opportunità di farsi conoscere a chi sta tentando il percorso artistico coniugando la capacità di fare musica con quella di raccontare il proprio territorio.

Ogni serata della manifestazione, oltre alle esibizioni dei concorrenti, è stata accompagnata dall’incontro con un artista del territorio che ha raccontato la propria storia ed i propri successi, nell’edizione 2019 sono intervenuti Iskra Menarini storica corista di Lucio Dalla, Beppe Carletti e Yuri Cilloni Nomadi, Massimo Zamboni ex CCCP ex CSI, Massimo Ghiacci Modena City Ramblers, a Sassuolo si racconterà sul palco, con la sua chitarra Riky Portera fondatore (insieme a G.Curreri) degli Stadio, chitarrista storico di Lucio Dalla, ha collaborato con artisti quali Ron, Eugenio Finardi, Loredana Bertè, Paola Turci, Samuele Bersani, Nek.

Altro ospite d’eccezione sarà l’attore Fortunato Cerlino, che per valorizzare i testi delle canzoni, reciterà da palco, parti dei brani in concorso.

Fortunato Cerlino attore molto conosciuto sia del grande che del piccolo schermo, tra gli altri per la tv Un posto al sole , Il furto del tesoro, La squadra; per il cinema Gomorra, (con il ruolo del boss Don Pietro Savastano), Il ministro, Hannibal, I Medici, Inferno (di Ron Howard), Socialmente pericolosi , Britannia, Romolo + Giuly, Copperman.

La finale dell’ edizione 2019 prevede la premiazione oltre ai primi tre classificati, il premio per il miglior testo ed il premio speciale giovani.

La serata organizzata dall’Associazione Carmina et Cantica sarà condotta da Beatrice Bianco. La giuria è composta da Marco Barbieri, Marco Dieci, Stefano Seghedoni, Roberto Alperoli, Luigi Giuliani, e Pietro Pazzaglini.