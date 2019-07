UniMoRe. Incontro per preparazione al test del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane

Il test di Valutazione della Preparazione Iniziale (VPI) consentirà alle future matricole del corso di laurea in Scienze dell'Educazione per il nido e le professioni socio-pedagogiche (corso adeguato ad un recente decreto per consentire ai nuovi iscritti di poter lavorare negli asili nido come educatore di nido), istituito presso il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane di Unimore, di accertare la propria preparazione.

L’iniziativa si terrà giovedì 25 luglio, alle ore 14.30, nell’Aula D2.8 (II piano) del complesso universitario Palazzo G. Dossetti (viale A. Allegri 9) a Reggio Emilia. Sarà una sorta di simulazione utile per affrontare con più serenità il test vero e proprio e i futuri impegni di studio.

Per la preparazione professionale dell'educatore di nido e le professioni socio-pedagogiche sono ritenute di primaria importanza le conoscenze linguistiche relative alla comprensione e alla produzione di testi in italiano. E’ quindi prevista una verifica della preparazione iniziale degli studenti che consiste in una prova di lettura di un testo, la sua comprensione e la sua sintesi, da tenersi in settembre e ottobre.

Contrariamente al test orientativo obbligatorio pre-immatricolazione, che si compila online, il test di valutazione iniziale si svolge solo ed esclusivamente in presenza.

Il test VPI comunque non è selettivo, ma è obbligatorio per tutti gli immatricolati, anche quelli provenienti da trasferimenti o in possesso di altre lauree, e nel caso non sia superato positivamente comporterà l’assegnazione allo studente di Obblighi Formativi Aggiuntivi.

La giornata del 25 luglio sarà, dunque, una esercitazione per quanti sono interessati a frequentare questo corso di laurea e la partecipazione all'incontro è libera e non necessita di alcuna iscrizione.

“Da qualche anno a questa parte - dichiara il prof. Nicola Barbieri, docente delegato al tutorato del corso di laurea - il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane organizza questa giornata di preparazione al test di valutazione della preparazione iniziale rivolto alle matricole. Abbiamo colto una proposta che ci è venuta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di corso di laurea e, da quel momento, ogni anno, teniamo questo appuntamento in cui sottoponiamo ai futuri studenti una simulazione del test vero e proprio che si terrà da settembre in poi”.