“Colpo di stato, 8 giorni a Natale 2016", presentazione del libro di Massimo Nardi

Martedì 13 novembre 2018 presso la pizzeria “Pizza e Altro” a Modena Via Marianini 79 alle ore 19,30 il giornalista Massimo Nardi presenterà il suo libro: “Colpo di stato, 8 giorni a Natale 2016", intervistato dal giornalista di ModenaToday Francesco Baraldi. La serata è organizzata dai Seniores di Forza Italia Modena.

Massimo Nardi è un grande appassionato di politica e di storia soprattutto della seconda guerra mondiale. Ama scavare negli archivi storici per capire come si sono svolti veramente i fatti e non come li descrivono i vincitori. Il libro che ci viene presentato è di “fantapolitica”. Leggendolo ci si accorge però che non è tanto lontano dalla realtà nella quale viviamo oggi e ci spingerà a riflettere su quello che sta accadendo nei giorni nostri. Tantissime volte, in passato, la fantasia ha anticipato la realtà. Basta pensare a Jules Verne e al sui libri “Dalla Terra alla Luna” e “Ventimila Leghe Sotto i Mari .

Massimo Nardi ha scritto per Profilo Donna, nel 2013 ha pubblicato il libro 10 anni in Profilo Donna. Per cinque anni ha scritto per un quotidiano modenese. Ora scrive per il settimanale on line Da Bice si dice. Colpo di stato è il suo primo romanzo di fantapolitica.

La serata terminerà con la pizza al costo di 15 euro.