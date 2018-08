Kinbaku House, presentazione dei corsi di bondage giapponese

Presentazione corsi della Kinbaku House di Modena. Il Kinbaku Tradizionale, alla scoperta di questo emozionante mondo attraverso le parole e le corde di Sandro Esse e Maiko Miró Esse.

KINBAKU: “legame stretto”. La pratica in cui la corda diventa un mezzo di comunicazione, rompendo le barriere ed entrando nel profondo del nostro sentire e delle nostre emozioni più nascoste portandole alla luce... In questa occasione oltre a poter avere informazioni sui corsi di Kinbaku per l'anno 2018-19 si potrà assistere ad un spettacolo di Sandro Esse e Maiko Mirò Esse.

Per info:

info@kinbaku.it

tel: 340 661 5656