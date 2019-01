Atelier Formazione presenta i nuovi corsi di disegno

Dalle ore 15 di Sabato 12 Gennaio 2019 porte aperte a tutti presso L'Atelier Formazione per la presentazione dei Nuovi corsi in partenza per questo primo trimestre del 2019. Proposte artistiche per tutti dai principianti che si affacciano per la prima volta al mondo del disegno, con il corso IMPARARE A DISEGNARE CON LA PARTE CREATIVA DEL CERVELLO; a proposte per chi ha già competenze artistiche nell'ambito della pittura e del disegno Avanzato.

Inoltre Corsi per ragazzi di Disegno Manga per imparare le tecniche base dei personaggi Manga con studio approfondito su espressioni disegno del volto e colorazione del proprio personaggio, inoltre corso di secondo livello per disegnare Animali Fantastici.

In partenza anche un Nuovissimo Corso sempre per ragazzi, delle scuole medie e superiori, per acquisire Metodo e strategie di apprendimento per la memorizzazione e poter studiare in modo più efficace.



Nell'occasione di Sabato 12 verranno presentati tutti i corsi visibili già in programmazione nel volantino a seguire, potrete parlare con i docenti e con i corsisti che hanno partecipato ai corsi precedenti.

"Tutti possono imparare a disegnare, purché imparino a far emergere la capacità di "vedere artisticamente", ossia di percepire la realtà non secondo gli schemi precostituiti della mente razionale che è gestita dall'emisfero sinistro del cervello, attraverso lo sviluppo della creatività cui presiede l'emisfero destro. Il corso insegna come riuscire ad esprimere se stessi e a migliorare la visione delle cose".

Info: Tel 059 252991 - Cell 392 2416219 - m.calzolari@atelier-it.com

