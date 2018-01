Due serate di presentazione per i corsi dell'Università Popolare Sassolese

Lunedì 15 e Mercoledì 17 Gennaio dalle ore 18,30 alle 21,30 presso l'Ist. Elsa Morante in Via Selmi 18 a Sassuolo, sono previsti incontri informativi con gli organizzatori e i docenti di Università Popolare Sassolese. Sarà un momento per conoscersi, avere maggiori notizie relativamente al programma Gennaio-Marzo ed effettuare le iscrizioni.

Tanti i corsi proposti: lingue straniere (inglese, spagnolo, tedesco, francese e cinese), antropologia, filosofia, scrittura creativa, storia della musica rock, Bach e la musica classica, psicologia, poesia greca, matematica, scienze forensi, costume, alimentazione, medioevo e società moderna, tecniche di pittura di base, arte dell'acquerello, corsi per l'utilizzo del computer.

Per informazioni e iscrizioni Laura 331 1365812.

