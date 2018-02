Trilogia Scum, presentazione del pamphlet di Valerie Solanas e due inediti

Presentazione di TRILOGIA SCUM, testo appena uscito con una nuova traduzione integrale del pamphlet di Valerie Solanas e due inediti. Se ne parla con Deborah Ardilli e Stefania Arcara, curatrici del libro, femministe. Nel corso della serata, per gentile concessione di Francesco Urbano Ragazzi e Archivio Chiara Fumai, Chiara Fumai legge Valerie Solanas. Introduce Chiara Pergola, artista, attivista, femminista.

L'evento si inserisce nella rassegna che ha preso il via lo scorso anno e proseguirà per tutta la primavera 2018, una domenica al mese, dalle ore 18.00, presso lo spazio multifunzionale OVESTLAB di Via Nicolò Biondo, 86 a Modena. Si tratta di eventi ad ingresso libero e gratuito organizzati dalla Casa Delle Donne Contro la Violenza di Modena.

Il programma è ricco di appuntamenti su tematiche di forte interesse sociale che saranno esposte ed analizzate da donne attiviste ed esperte per le materie trattate. In occasione degli eventi sono previsti spazi conviviali con aperitivi e degustazioni.