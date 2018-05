Centrodestra. Presentazione del Circolo modenese di Forza Civica

Giovedì 31 maggio dalle ore 21 presso auditorium Ascom di via Piave a Modena si terrà la presentazione ufficiale del circolo di Modena dell’Associazione culturale Forza Civica. Il progetto, i valori e gli intenti di Forza Civica saranno illustrati ai presenti dal Presidente Alessandro Corvi e dal responsabile di Modena e provincia, Michele Zuccalà.

“L’inaugurazione di Modena, dopo quella di Ferrara, Parma e Bologna è un passo importante verso l’apertura di nuovi circoli in tutte le province dell’Emilia-Romagna e non solo – dichiara il responsabile Michele Zuccalà – a dimostrazione del fatto che il nostro "laboratorio politico-culturale" vuole impegnarsi ad ampliare i confini del centrodestra sia a livello locale che nazionale al fine di riaggregare tutti coloro i quali avrebbero ancora energie da spendere per la cosa pubblica ma che, per motivi diversi, si sono allontanati dalla politica e non riescono più a dare il proprio contributo per la collettività".