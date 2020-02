"Basta salari da Fame!", i fratelli Fana presentano a Vignola il loro ultimo libro

Giovedì 13 febbraio 2020 alle ore 20.30, alla Sala dei Grassoni della Rocca di Vignola, verà presentato l'ultimo libro dei fratelli Marta e Simone Fana, intitolato "Basta salari da fame!". Sarà Lanfranco Turci, ex Presidente dell'Emilia Romagna, a condurre l'intervista a Simone Fana.

Il libro, giunto alla sua quarta ristampa, fotografa una situazione sempre più diffusa e preoccupante. Quotidianamente infatti ci accorgiamo che in Italia i lavoratori poveri sono sempre di più: ricercatori, giornalisti, musicisti, insegnanti, steward, camerieri....

"Oggi in Italia si guadagna meno di trent'anni fa, a parità di professione, di livello di istruzione, di carriera. Vale per tutti, tranne per quella minoranza che sta in alto. Questo dovrebbe essere il problema. Ci è stato detto che bisognava rendere il mercato del lavoro più flessibile e abbassare i salari: l'abbiamo fatto e siamo solo più poveri e ricattabili". (dalla quarta di copertina).

Il promotore della presentazione è Dimer Marchi, insieme alla Libreria dei Contrari e all'Università Popolare "N.Ginzburg"-Vignola.