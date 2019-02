Romanzo noir e musica live, a La Tenda una settimana ricca di iniziative

Romanzo noir e musica, nel programma settimanale della Tenda di viale Monte Kosica angolo viale Molza a Modena. Giovedì 21 febbraio la presentazione del libro “Stagione di Cenere” in dialogo con l’autore Pasquale Ruju; gran mossa rock sabato 23 con Clexidra, Walking Dummies e i La convalescenza in concerto live. Sempre alle 21 e sempre a partecipazione libera e gratuita per tutti.

Non si svolgerà, invece, per ragioni indipendenti da Tenda e Centro Musica, la proiezione del film documentario “Alla Ricerca di Europa” di Alessandro Scillitani, con Paolo Rumiz e Piero Tassinari, che era indicata in programma per venerdì 22 febbraio.

Giovedì 21 febbraio alle 21, la settimana della Tenda incomincia con uno degli incontri letterari organizzati da L'Asino che vola: in dialogo con Stefano Ascari, l’ospite Pasquale Ruju presenta il suo nuovo romanzo noir “Stagione di Cenere” (Edizione E/O, 2018) . Il libro vede nuovamente il azione il personaggio di Franco Zanna, ex fotoreporter, che in questo episodio è a caccia di scoop in Costa Smeralda, dove si troverà a fronteggiare il fuoco, vero protagonista del romanzo. Un flagello intorno al quale si muovono interessi milionari, con uomini che grazie al fuoco hanno acquisito ricchezza e potere, a discapito di terre, case e vite umane. Proprio a quegli uomini Zanna si ritroverà a dare la caccia, con l’aiuto di Cosima, di Irene e del vecchio, implacabile zio Gonario.

Sabato 23 Febbraio alle 21, alla Tenda è serata di musica live. Sul palco di viale Monte Kosica tre giovani formazioni locali: I Clexidra, formazione dalla provincia di Bologna, con infiltrazioni modenesi, arrivano alla Tenda per la prima volta dopo anni di concerti e dopo aver dato alle stampe il primo album “Allucinati!”. Carriera “breve ma intensa” la loro, impreziosita dalla partecipazione da protagonisti alla terza edizione di “Rock all'Opera”, concorso indetto dal Teatro Comunale Pavarotti e dal Centro Musica di Modena. Con i Clexidra due band che, invece, alla Tenda ritornano: i Walking Dummies, che proprio alla struttura dell’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Modena hanno presentato il loro primo EP ormai un anno fa, e i La Convalescenza, ora al lavoro in studio sul primo full length.

