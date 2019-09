"Il manuale del mutualismo", Salvatore Prinzi presenta a Modena il suo nuovo libro

Domenica 29 settembre alle 15 al Circolo Culturale Left - Vibra (via IV Novembre, 40 - Modena) Salvatore Prinzi presenta il libro “Il manuale del mutualismo” scritto dagli attivisti e dalle attiviste dell’Ex OPG Occupato Je so’ pazzo. Negli ultimi anni il collettivo ha trasformato un ex ospedale giudiziario psichiatrico in un luogo dove trovare assistenza medica, aiuto con lo studio, una palestra di arrampicata, un teatro, assistenza legale ed altre attività libere ed accessibili a tutti.

L’idea è nata per rispondere alla crisi politica, economica, sociale che attraversa il Paese, per contrapporre all’individualismo, al razzismo, alla perdita di diritti, la solidarietà sociale e il sostegno reciproco. Come alimentare nuovamente la voglia di protagonismo e di attivazione politica? Come organizzare concretamente sportelli, attività, mobilitazioni? Proprio per rispondere a queste domande è stato creato il manuale sulle esperienze mutualistiche portate avanti dal centro sociale, con il sostegno dell’ufficio di Bruxelles della Rosa-Luxemburg-Stiftung. L’evento è promosso da Idee in Circolo, Circolo culturale Left - Vibra, Lo Spazio Nuovo, L’Eretica.

L’ingresso è libero e gratuito.