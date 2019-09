"Il passo della morte", Enzo Barnabà parla di immigrazione al Circolo Paganine

Sarà presentato venerdì 27 settembre a Paganine di Modena il libro “Il passo della morte”, dedicato alle tragedie dell’immigrazione che accadono nell’attraversamento dei confini tra Italia e Francia.

L'iniziativa, organizzata dall’Anolf (Associazione nazionale oltre le frontiere) Cisl di Modena in collaborazione con il circolo culturale Paganine, si svolge alle 17.30 in via Siracusa 61/p. Interviene l’autore del libro Enzo Barnabà, segue apericena.

«Riflettiamo sul tema dei migranti che, in cerca di una vita migliore, in tanti casi vanno incontro alla morte cercando di varcare i nostri confini – annuncia Domenico Chiatto, responsabile delle politiche dell’immigrazione per la segreteria Cisl Emilia Centrale – Queste persone rischiano la vita non solo nell'attraversamento del Mediterraneo, ma anche dei valichi con Francia e Slovenia».