Imprese e impegno sociale, Antonio Calabrò presenta a Modena il suo nuovo libro "L'impresa riformista"

Prosegue la rassegna culturale di dibattito e approfondimento "Un libro, le idee", promossa dalla Fondazione Mario Del Monte in collaborazione con Librerie.COOP. Protagonista del quinto appuntamento, realizzato insieme a CNA Modena, sarà Antonio Calabrò, direttore della Fondazione Pirelli, nonché vicepresidente di Assolombarda e autore del libro "L’impresa riformista - Lavoro, innovazione, benessere, inclusione”.

Antonio Calabrò insegna Storia del Giornalismo all’Università Bocconi e all’Università Cattolica di Milano. È stato direttore editoriale del gruppo Il Sole 24 Ore e vice-direttore del quotidiano. Ha lavorato con “La Repubblica”, “Il Mondo” e “L’Ora”, ha collaborato con “Paese Sera”, “Panorama” e “L’Europeo”. Tra le sue pubblicazioni Orgoglio industriale (Mondadori, 2009), Cuore di cactus (Sellerio, 2010), Bandeirantes (con Carlo Calabrò, Laterza, 2011), Il riscatto (con Nani Beccalli Falco, Università Bocconi, 2012) e La morale del tornio (Università Bocconi, 2015).

Nel suo libro "L’impresa riformista – Lavoro, innovazione, benessere, inclusione” Calabrò supera l’idea di impresa come macchina che genera esclusivamente profitto per approdare a un concetto più ampio di “impresa riformista”, intesa come soggetto “politico” attivo in grado di contribuire a determinare le trasformazioni della società. Secondo l’autore, in un Paese dove sta purtroppo crescendo un diffuso clima anti-imprese, gli imprenditori dovrebbero essere un motore fondamentale della crescita civile e sociale dell’Italia.

La presentazione del libro si terrà giovedì 4 luglio alle ore 21 presso la Sala Arcelli della CNA provinciale, via Malavolti 27, Modena. Discuteranno con l’autore il vicepresidente di CNA Modena Alessadro Verri, il presidente di Legacoop Estense Andrea Benini e il vicepresidente di Confindustria Emilia Gian Luigi Zaina. A condurre e coordinare gli interventi sarà il giornalista Walter Dondi.