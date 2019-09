Alla riscoperta del "Musico Prattico", a Modena la presentazione del trattato di Giovanni Maria Bononcini

Mercoledì 18 e mercoledì 25 settembre alle ore 16, presso l’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena, Grandezze & Meraviglie presenta il best seller musicale del Seicento europeo, tutto modenese: il “Musico Prattico” di Giovanni Maria Bononcini (Montecorone 1642-Modena 1678) che, pubblicato nel 1673, manuale ebbe diffusione amplissima in tutte le scuole di musica in Italia e all’estero, divenendo per un secolo il caposaldo della didattica musicale. A presentarlo è Giorgio Pacchioni, musicista specializzato nella riproposta della didattica musicale professionale del Rinascimento e del Barocco.

Perché oggi studiare i trattati antichi? Già dalla fine del secolo XIX, si registra il progressivo abbandono delle tradizioni e della cultura musicale occidentale con un’attenuazione graduale di storia e tradizioni locali. Per la piena comprensione e interpretazione della musica dei secoli passati è indispensabile impadronirsi degli strumenti teorici e pratici del tempo. I due incontri vogliono esemplificare i tratti di un percorso più lungo e profondo di recupero di queste competenze.