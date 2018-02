Serramazzoni, presso la sala della cultura presentazione del portale internet "Mafie sotto casa"

Il portale internet “Mafie Sotto Casa” curato da Gaetano Alessi e Rebecca Righi dell’associazione “la Banda” sarà presentato nell’incontro pubblico previsto per Giovedì 22 febbraio 2018 a Serramazzoni alle 20.30 presso la sala di cultura in Via Roma 293, intitolata nel 2016 alle “Vittime innocenti di tutte le mafie” L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Libera Presidio del Frignano Renata Fonte, in collaborazione con il Comune di Serramazzoni. Un’opera di raccolta di episodi di cronaca e informazioni da parte de “La banda”, il gruppo di amici che ha realizzato il sito (mafiesottocasa.com), ha permesso di tracciare una mappa dell'Emilia Romagna costellata di indicatori-spia che invitano a tenere alta la guardia, diversi gli elementi mappati: beni confiscati, roghi, sorvegliati speciali, minacce, Comuni sciolti, aziende, indagini, soggiorni, processi, arresti e omicidi. Un’occasione per comprendere come si muove la criminalità organizzata sul territorio e contrastarla.