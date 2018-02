Marano, presentazione teatrale del libro "Sei intollerante allo studio?"

Sabato 3 marzo a Marano sul Panaro si terrà la "presentazione teatrale" del libro "Sei intollerante allo studio? Trova il tuo stile con i 6 passi di Studente Vincente". Durante lo spettacolo si avrà la possibilità di comprendere come ogni studente può raggiungere risultati ed autonomia, quando impara a dare senso al proprio lavoro ed ha un fine ben preciso.

Fabio Preti è counselor scolastico ed il suo lavoro consiste nell'aiutare gli studenti a risvegliare e ad usare al meglio le proprie risorse. In questo modo lo studente può raggiungere l’autonomia ed il successo nel proprio percorso di studi. Per farlo applica il sistema di studio di sua creazione, Studente Vincente. Fabio ha acquisito conoscenze specifiche ed esperienza in 25 anni di lavoro presso scuole, associazioni, enti pubblici e privati, in attività di gruppo o individualmente.

“Diventi intollerante allo studio quando fai fatica a trovare il senso, lo scopo e la direzione nel tuo percorso scolastico! Grazie agli insegnamenti del manuale potrai trovare la giusta motivazione per soddisfare il tuo bisogno di imparare. Leggendo queste pagine e facendo gli esercizi imparerai ad essere concludente, autonomo ed il solo protagonista della tua formazione, uno Studente Vincente!”.

Al termine Fabio e la compagnia teatrale saranno disponibili per un confronto, per fissare eventuali appuntamenti di approfondimento e si potrà naturalmente acquistare il libro. Durante la serata sarà possibile avere il servizio bar.