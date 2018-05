Cyber-bullismo, a Modena debutta la prima arte marziale digitale

Il 29 maggio presso l'auditorium dell'Istituto Sacro Cuore di Modena (ore 19) si terrà una conferenza dibattito sul tema del cyber-bullismo e sulla novità del progetto Zanshin Tech. L'evento, a ingresso libero, è organizzato da Lions Club Modena Romanica, assieme ad Alchimie Digitali e al CUS di Modena

Nella conferenza si farà il punto sulla situazione, si parlerà del problema, dell’esperienza del progetto "Fai la cosa giust@", nato in via sperimentale nell'anno scolastico 2016/2017, e presenteremo l’esperienza Zanshin tech, nata a Genova ma che si sta diffondendo in tutta Italia, di un approccio diverso, legato alle arti marziali ed applicato al mondo digitale. L’obiettivo della serata è porre le basi per avviare il progetto di apertura di uno o più dojo digitali anche a Modena e in Emilia con l’aiuto dei vari Lions Clubs locali.

Ospiti della serata:

Claudio Canavese: (CoD) Caposcuola dello Zanshin Tech e Presidente di Zanshin Tech APS

Francesco Iori: Consulente Privacy e genitore;

Sara Bovo: Assistente di Polizia Municipale in servizio presso il Corpo di Polizia Municipale della Città di Castelfranco Emilia;

Marco Baruffaldi /Baruffabomber: autore del manifesto rap “Siamo diversi tra noi” e vittima di bullismo.