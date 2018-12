Torna a Fanano la magia del Presepe Vivente, tra folklore e antichi mestieri

Saranno oltre 250 i figuranti coinvolti nella quinta edizione del Presepe vivente di Fanano che si svolge quest’anno lunedì 24 dicembre, dalle ore 18, e in replica sabato 5 gennaio, sempre dalle ore 18. Una manifestazione che, ogni anno, porta sul territorio migliaia di visitatori, pronti a vedere da vicino 'la vita di una volta', dagli antichi mestieri al folklore della civiltà contadina.

Il progetto è nato nel 2009 grazie all’iniziativa di alcuni cittadini fananesi che hanno deciso di raccogliere il sogno di un amico scomparso prematuramente, Giosuè Macchia, che voleva portare a Fanano, più in grande, il piccolo presepe vivente della frazione di Fanano, Canevare, organizzato dagli anni ’80.

«E’ una bellissima iniziativa – afferma il Sindaco di Fanano Stefano Muzzarelli – alla quale partecipo con entusiasmo con gli amici del Presepe, sia come lavoratore che come figurante. Una opportunità in più anche dal punto di vista turistico per tutta la nostra zona. Ringrazio ancora una volta il meraviglioso lavoro svolto da tutti i nostri volontari che gravitano intorno all'Associazione Presepe Vivente che, ogni volta, riescono a stupirmi».

Il Presepe, infatti, rappresenta l’aspetto sacro della manifestazione che riserva una attenzione particolare alla ricostruzione di antichi ambienti e mestieri come il falegname, il fabbro, il carraio, lo scalpellino, i battitori, i calzolai, il norcino, gli apicoltori, l'orafo, la lavorazione della terracotta e tanti altri. Queste lavorazioni saranno fatte in diretta da molti mestieranti, in modo da fare vivere dal vivo a tutti queste bellissime atmosfere.

La manifestazione coinvolge tutto il centro storico di Fanano che comprende “I Borghi”, rimasti inalterati da secoli, e la zona delle ville attorno via Badiola e Abà, corrispondenti alle antiche mura cittadine, messe a disposizione da famiglie che hanno donato per due giorni le proprie cantine, i propri giardini e scorci bellissimi accessibili al pubblico solo per questa occasione.

L’iniziativa fa parte del cartellone degli eventi del Natale sul Cimone promosso dai Comuni di Fanano, Sestola, Montecreto e Riolunato e dall’associazione turistica “Fanano è”.

NAVETTA IN FUNZIONE. Per chi vorrà venire a visitare il Presepe nei giorni del 24 dicembre e 5 gennaio da Sestola e Montecreto e non vorrà prendere la macchina, ci sarà in funzione il Christmas Bus, una navetta che collegherà i tre comuni dell'Appennino dal 24 dicembre al 6 gennaio. Per consultare gli orari del Christmas Bus, consultare il sito www.fanano.it