Il Presidente CENSIS, Giuseppe De Rita, a UniMoRe

Il CRISE di Unimore propone un nuovo ciclo di incontriil cui taglio sarà caratterizzato da materie economiche, giuridiche e politiche, grazie al coinvolgimento di cinque dipartimenti di Unimore: Giurisprudenza, Economia, Studi Linguisti e Culturali, Ingegneria e da quest’anno anche Comunicazione ed Economia di Reggio Emilia. Coordinatore dei nuovi sette appuntamenti, che inizieranno a marzo per concludersi a maggio, sarà, come sempre, il prof. Graziano Pinidi Unimore che sarà affiancato ad ogni seminario da professori universitari, noti comunicatori, ricercatori e professionisti.

“Anche per il 2019 diamo il via, visti gli ottimi riscontri delle edizioni precedenti, a un nuovo ciclo di appuntamenti organizzato dal nostro Centro di Ricerche e Indagini Socio Economiche – commenta il Magnifico Rettore Unimore Angelo O. Andrisano– che come sempre coinvolgerà illustri ospiti, come il Presidente CENSIS Giuseppe De Rita, protagonista dell’incontro inaugurale, insieme a docenti Unimore”.

“Molti progetti ed iniziative – afferma il prof. Graziano Pini Unimore- nate negli ultimi tempi hanno in comune l’obiettivo di ridurre l’inadeguatezza della conoscenza economico-finanziaria nella nostra comunità nazionale e locale. Altre iniziative, dentro e fuori dall’Accademia, cercano di circuitare quanto di buono viene fatto nei diversi comparti della produzione privata e pubblica, della ricerca e della didattica, spesso non conosciuto dagli stessi insider. Eventi e seminari interdisciplinari e interdipartimentali, coinvolgenti gli ordini professionali e a volte gli istituti superiori e il pubblico indifferenziato attento alla cultura, hanno così più seguito di quanto si poteva pensare e il loro appeal cresce di anno in anno. A primavera avremo così prestigiosi comunicatori come Giuseppe De Rita, Presidente del Censis, Enrico Giovannini, Presidente di AsVis, e docenti attivi nel nostro Ateneo come i proff Solinas e Polidori, ma anche suor Alessandra Smerilli dell’Ateneo pontificio, il commissario dell’Agcom, Antonio Nicita, e il dott. Luigi Odorici. Una buona abitudine che cresce, a vantaggio di tutta la comunità”

Ad aprire il primo appuntamento del ciclo di seminari del CRISE il Presidente CENSIS Giuseppe De Rita che affronterà il tema “Italia – Europa: vizi e virtù”. L’incontro si terrà martedì 12 marzo 2019 alle ore 17.30 presso l’Aula Convegni del Dipartimento di Giurisprudenza (via San Geminiano,3) a Modena. Il ciclo di appuntamenti, ad ingresso libero, vede il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, dell’Ordine degli Ingegneri di Modena, dell’ordine dei Dottori Commercialisti e dell’Ordine degli Avvocati e prevede crediti formativiper studenti dei cinque dipartimenti coinvolti. Per informazioni scrivere al prof. Graziano Pini graziano.pini@unimore.it