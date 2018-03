Giornata mondiale contro la pesca, presidio scenografico in piazza

In occasione del WoDEF World Day for the End of Fishing e in simultanea con molti Paesi nel mondo, LEAL Lega Antivivisezionista scende in piazza il 24 marzo in difesa della fauna acquatica e dell'ambiente marino. Gian Marco Prampolini, presidente LEAL Lega Antivivisezionista parterciperà all'evento e dichiara: "La pesca insieme all'inquinamento sta portando lo svuotamento incalzante di mari ed oceani. È previsto che nel 2048/2050 gli stessi saranno parzialmente o totalmenti vuoti: una seria minaccia per la vita di ogni essere presente sul pianeta. Gli abitanti del mare sono vittime silenziose della pesca industriale che saccheggia senza cognizione e logica tutti i mari che inevitabilmente stanno morendo, impoverisce la biodiversità minando un ecosistema unico e fondamentale e miliardi di individui sono uccisi e sterminati per fini alimentari. Il concetto di violenza è uno e deve essere applicato a tutti: per questo tutto quello che facciamo contro gli animali acquatici è inaccettabile in quanto violenza".

Nel corso del videopresidio verranno mostrati filmati sulla devastazione e il preoccupante stato di salute di oceani, mari, laghi e fiumi, con interventi, tra gli altri, di Maria Cristina Testi di LEAL Modena e di Ugo Bettio esperto di tematiche marine e responsabile di LEAL Pavia. Un evento per ricordare, attraverso cartelli, manifesti, distribuzione di volantini e informazione diretta, come ognuno di noi è chiamato in prima persona a preservare l'ambiente e i suoi abitanti.

Leal diffonde e sostiene una scelta e uno stile di vita vegano, nel rispetto di ogni forma vivente sul Pianeta e invita i cittadini e i sostenitori dei diritti degli animali, dei diritti umani, della salute pubblica e dell'ambiente a partecipare a questa manifestazione. L'evento è organizzato da Maria Cristina Testi, Leal sezione Modena, e Ugo Bettio, Leal sezione Pavia.