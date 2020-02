Un presidio sotto la Ghirlandina per la liberazione di Patrick Zaky

Presidio domani sera a Modena, in piazza Torre dalle 18, per Patrick Zaky. Lo annuncia l'Unione Universitaria-Udu Modena e Reggio Emilia, che si dice "fortemente colpita e turbata dalle notizie circa l'arresto nei giorni scorsi dello studente del master Erasmus Mundus 'Gemmà in Women's and Gender Studies".

Aderiscono al presidio Cgil, Arci, Mfe-Gfe, Arcigay 'Matthew Shepard', 6.000 Sardine Modenesi Giovani Dem di città e provincia, il comitato io Accolgo, Bambini nel deserto, Volt, Overseas onlus, Amnesty Modena, Movimento non violento Modena, Tam tam di Pace, Casa per la Pace, Associazione Idee in circolo, Conferenza degli studenti Unimore, Modena Terzo Mondo, Loving Amendola, Aps.Articolo 41- Chiosco Loving Amendola, Vibra club.

Scrivono gli studenti Udu nel loro appello: "Chiediamo con forza che i rappresentanti del nostro Governo e della Commissione Europea, che si sono peraltro già tempestivamente attivati, seguano con attenzione la vicenda affinchè i diritti fondamentali di Patrick Zaky non siano in alcun modo violati. Noi come Sindacato studentesco siamo convinti e crediamo fortemente nei valori che contraddistinguono a tutti i livelli una comunità accademica e cittadina, quali la libertà di pensiero, l'importanza del pensiero critico, la responsabilità e l'impegno sociale, ribadiamo la necessità di difendere, in ogni sede, e con ogni strumento, i diritti umani e piu' in particolare il diritto alla libertà individuale, i diritti politici e la tutela della libertà d'espressione. Vorremmo- concludono gli studenti Udu di Modena-Reggio- che Patrick Zaky possa tornare al piu' presto a frequentare le aule universitarie dell'università di Bologna".

