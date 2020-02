"Prevenire", a Modena si parla di temporali con il Centro Meteo Emilia Romagna ODV

L’associazione Centro Meteo Emilia Romagna ODV, organizza venerdì 18 febbraio alle 20.45 alla Sala Pucci di Modena "Prevenire", una serata meteo in cui si parlerà dei temporali.

Sarà un'occasione per conoscere meglio questi fenomeni: comprendere i modi migliori per informarsi e limitare i danni, come vengono realizzate le allerte meteo, analizzeremo episodi accaduti a Modena.

La serata sarà impreziosita dall'intervento di Roberto Stanzani, meteorologo di ARPAE.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.