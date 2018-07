Festa della Croce Rossa a Prignano tra musica, comicità e gastronomia

A Prignano presso il Parco della Pace vi attende un weekend tra musica e comicità con la Croce Rossa Italiana, tanti gli ospiti che si esibiranno dal 20 al 22 Luglio. Il primo appuntamento è il 20 Luglio con il noto comico romagnolo Paolo Cevoli dalle 21.30, che interpreterà i più personaggi grazie ai quali è diventato famoso in tutta Italia e con cui ha riscosso successo sul palco di Zelig. Inoltre dalle 19.30 si terrà lo Street Food.

Sabato 21 Luglio a Prignano una serata dedicata alla musica rock con Burghy Rock Festival in ricordo di Luca Zanelli, detto Burghy, scomparso purtroppo un anno fa. L'evento, organizzato dagli amici di Burghy insieme alla Croce Rossa Italiana, ha raccolto 5 band presso il Parco della Pace con un gran finale di tributo ai Kiss con gli Animalize. L'inziativa è benefica e permetterà di contribuire all'acquisto di una nuova ambulanza da parte della Croce Rossa. Le band che si esbiranno dalle ore 17.00 sul palco del Parco saranno i No Clue - Rock Band, Mentr3, Le Pillole, Ponch Band e Goodness for the Weekend Per ogni informazione è disponibile la pagina Facebook Memorial Burghy.

L'ultimo appuntamento è domenica 22 Luglio con l'Orchestra Franco Bagutti dalle ore 20.30. Inoltre sia il 21 che il 22 Luglio si terranno gli stand gastronomici dalle ore 19.00 per proporre la cucina tradizionale modenese.