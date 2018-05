Corsa in Montagna, la "Prignano Run" inaugura un circuito di 10 appuntamenti

Parte sabato 26 maggio, con il prologo della "Prignano run" a Prignano, la nona edizione del Campionato provinciale Uisp di corsa in montagna, Circuito Parco del Frignano. L’evento è promosso dall’Uisp di Modena con la collaborazione dell'Unione Comuni del Frignano e l'Ente Parchi Emilia centrale e, da quest'anno, della Val di Fassa runnig.

Dopo il prologo sono in programma dieci appuntamenti in altrettante località dell'Appennino modenese che si svolgeranno durante tutta l’estate. Ad ogni evento sono attesi quasi mille atleti che parteciperanno alle singole manifestazioni non competitive che si affiancano agli oltre 150 atleti agonisti che si contenderanno il titolo di campione del Circuito sulla base di una classifica a punti.

Come ha affermato Giovanni Battista Pasini, presidente dell'Ente Parchi Emilia centrale «il circuito vuole valorizzare una disciplina in continua espansione ma sarà anche un'ottima occasione per promuovere le bellezze paesaggistiche e l'ambiente dell’Appennino modenese», mentre Maurizio Pivetti, responsabile della lega di atletica e podismo dell’Uisp di Modena, ha sottolineato che «le gare si articolano su percorsi particolarmente impegnativi e spesso, tra gli amatori, è già un successo terminare la prova; ma al di là della competizione l'importante è che ogni appuntamento sia un'autentica festa dello sport, come avvenuto nelle passate edizioni».

La "Prignano run" di sabato 26 giugno (partenza alle ore 17 dal parco della pace) si articola sulla distanza di 10 chilometri e 750 metri su asfalto, sterrato e bosco (gli amatori potranno partecipare anche a una non competitiva sulla distanza di quattro chilometri).

IIl calendario del Circuito del Frignano prosegue con "La panoramica di Monchio" il 23 giugno, la "Montecreto corre" il 1 luglio, la "CorriPieve" a Pievepelago l'8 luglio, la "Strapazzona" il 15 luglio a Palagano, "La Cotta" a Frassinoro il 22 luglio, la "Camminata del monte della Riva" a Zocca il 29 luglio, il "Giro delle borgate" a Vitriola il 5 agosto, la "Camminata di Lama" a Lama Mocogno il 15 agosto, la "4 Rioni" di Sestola il 19 agosto, per terminare a Pavullo il 26 agosto con il "Giro delle 4 torri".

Ogni gara ha un proprio regolamento e una propria premiazione alla quale si aggiungono una classifica unica del circuito con assegnazione del Trofeo del Frignano e una classifica del campionato Uisp di corsa in montagna. Previsti anche premi a tutti i concorrenti non tesserati Uisp che avranno terminato almeno sei prove e ai primi atleti maschile e femminile residenti nel territorio della Comunità montana del Frignano.