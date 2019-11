“Prima che tu venga al mondo”: il libro di Gramellinin al Forum Monzani

In occasione dei 10 anni di incontri, domenica 1 dicembre al Forum Monzani di Modena sarà ospite, alle 17.30, Massimo Gramellini e il suo ultimo libro, “Prima che tu venga al mondo” (Solferino), dedicato alla “bambitudine”, ovvero lo stato di grazia che i bambini possiedono in modo inconsapevole e gli adulti si sforzano per il resto dei loro giorni di ritrovare.

Non è un concetto, ma una predisposizione dell’anima alla scoperta, a vivere ogni volta come se fosse la prima. Immaginate un uomo che, superata la soglia dei cinquant’anni, diventa padre quando ormai, in famiglia e sul lavoro, si era adagiato su una perfetta vita da figlio.

Che cosa può rompersi o scatenarsi all’improvviso? Il nuovo libro di Gramellini è il racconto di una trasformazione e di un’attesa.