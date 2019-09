"TeLai", a Modena la prima nazionale dello spettacolo ispirato alla Fieber Art

Debutta a Modena il 27 settembre in prima nazionale al Čajka Teatro d'Avanguardia Popolare (via della Meccanica 19 alle ore 21) lo spettacolo TeLAI ideato e realizzato da Elena Annovi (performer e scrittura del corpo), Manuel Attanasio (vocal performer) e Battistina Casula (regia, installazione e costumi) che prende ispirazione dalle opere di Maria Lai, madre della Fiber Art in Sardegna, corrente artistica cara all’epoca Bauhaus nella quale si sperimentava l’intreccio di vari materiali, sia naturali che sintetici, per giungere, tramite la tessitura a telaio a vere e proprie opere d’arte che portarono Maria Lai a conquistare la scena internazionale realizzando mostre personali in tutto il mondo.

Ed è proprio dai telai e dagli strumenti della Lai che i tre artisti creano un atto di ricerca che parte dal suono delle risonanze delle Domus de Janas (sepolcrali preistoriche costituite da tombe scavate nella roccia tipiche della Sardegna prenuragica) e si propaga fino al battito del telaio, strumento ancestrale capace di tessere musica, danza e Fiber Art.

Il processo drammaturgico, raccontano Annovi, Attanasio e Casula, inizia con una presa di coscienza e un conseguente atto di coraggio volto a disfarsi degli artefatti per far riemergere il vissuto attraverso la tessitura dello spazio e del corpo, accompagnati dalla suggestione delle opere di Maria Lai e dei suoi maestri che ne hanno ispirato la crescita poetica. L’intento è quello di portare i presenti in uno spazio e tempo, altro, in continua trasformazione per arrivare a uno stato essenziale”.

Lo spettacolo rientra nel progetto “Briciole “ di Festival Della Fiaba , realizzato in collaborazione con Sardinia Ferries e la Locanda Minerva

La serata è a prenotazione obbligatoria al numero 328 4673428 al costo di 15 euro. Seguirà un buffet dedicato, ovviamente, ai Sapori della Sardegna.