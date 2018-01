Sassuolo, primo concerto di 4 appuntamenti

Si svolgerà domenica prossima, 14 gennaio a partire dalle ore 16 all’Auditorium P. Bertoli in via Pia 108 il primo di 4 concerti in programma per la seconda domenica del mese fino all’aprile prossimo.

L’appuntamento di domenica 14 gennaio vedrà esibirsi sul palco il Mo Gentjan Llukaci, col suo Violino, e alcuni dei suoi studenti che con passione e dedizione si sono prodigati nello studio dello strumento.

Gli studenti saranno accompagnati da Federica Cipolli, Mo collaboratrice alla Scala di Milano. Interverranno anche Denis Biancucci, Mo alla scuola SDM Musical di Milano e un nuovo talento, il pianista Alessandro di Marco.

Il ciclo di concerti è a cura dell’Associazione Preludio.