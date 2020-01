“C'era una volta il Principe e la Befana” all'ex cinema Principe

In occasione della festa dell’Epifania l’associazione Via Piave & Dintorni realizza per il settimo anno consecutivo una "befana" per i bambini del quartiere e non solo, ricordando come alcuni anni orsono proprio al cinema Principe si svolgevano le "befane" per i figli dei dipendenti di enti pubblici o grandi aziende.

L'evento, che abbiamo chiamato “C'era una volta il Principe e la Befana”, si svolgerà lunedì 6 gennaio presso il porticato dell’ex cinema Principe alle ore 12: la Befana di Via Piave & Dintorni, la prima in assoluto a viaggiare a bordo della sua sfavillante auto d’epoca, dopo aver fatto un giretto per le strade della Zona Tempio, arriverà presso l'ex-cinema Principe e distribuirà piccoli gadget e dolcetti a tutti i bambini che troverà ad aspettarla.



L’iniziativa è realizzata col patrocinio del Comune di Modena e il contributo del Quartiere 1 – Centro Storico e il contributo di BPER Banca. Si ringraziano per la collaborazione: Alessio Guizzardi e i presepisti Giorgio e Maurizio Marinelli - Maurizio Morselli.



Vi aspettiamo numerosi e vi ricordiamo che è ancora visitabile il presepe fino al 12 gennaio 2020 con ingresso libero nei giorni feriali dalle ore 8 alle 23 e nei giorni festivi dalle ore 9 alle 23. Sono previste aperture straordinarie nei week end fino al giorno di San Geminiano.