"Problemi di memoria in famiglia", la compagnia ASCOppiati a Teatramo

Cantieri Culturali Elfo e Amministrazione Comunale di Nonantola presentano la Compagnia ASCOppiati nella commedia brillante "Problemi di memoria in famiglia" di Lorenzo Guernelli e e Vittorio Di Pirano. Regia di Fabrizio Montebugnoli. Appuntamento il 28 Marzo alle ore 21 al Teatro Troisi di Nonantola“

Primo Atto-L'ultima favola

Ormai il nostro vivere è dettato esclusivamente dall'arrivismo, il più delle volte a scapito degli altri.

Può accadere però che qualcuno riscopra il piacere di un rapporto sereno con la coscienza e se questo qualcuno è addirittura un imprenditore, l'evento ha tutte le caratteristiche di una favola.

Secondo Atto-Natale al basilico

Oreste e Carla, stanno per passare il Natale senza i propri figli, perché in viaggio per Vienna. Si preannuncia finalmente un momento di intimità, ma i loro piani verranno stravolti da Adele (mamma di Carla) e da alcuni suoi amici.

Info e prenotazioni 3355881505 - Tutto il ricavato sarà devoluto per i progetti di solidarietà Elfo illustrati nella serata

Gallery