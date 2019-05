"Profumo di ricordi" un viaggio sensoriale attraverso la letteratura

A grande richiesta Happyning torna con la II edizione di: Profumo di ricordi. Il primo viaggio dentro la letteratura per una riflessione profonda e non convenzionale sui profumi della vita. Per l'occasione abbiamo trasformato una profumeria, nel cuore del centro storico di Modena, in un piccolo teatro. La voce di un attore vi condurrà negli spazi di questo meraviglioso salotto liberty, per intraprendere un viaggio fatto di ricordi, sensazioni e odori. Da Baudelaire a Proust, da Wilde a Osho vivrete un momento magico amplificato da stimoli olfattivi capaci di innescare emozioni intense. Da questo stato di apertura emotiva sarete pronti per l'ultima fase di questo affascinante viaggio, che si concluderà alla scoperta di un'antica arte orientale: la meditazione.

In collaborazione con Avery Perfume Gallery (profumeria artistica) e Mondoteatro (scuola di Teatro in lingua italiana e in lingua francese)

PROGRAMMA

ORE 18.20: Ritrovo con prosecco di benvenuto presso Avery Perfume Gallery

ORE 18.30: Inizio esperienza

ORE 19.30 : Aperitivo a buffet

ORE 21:00: Fine... alla prossima esperienza!

L'ESPERIENZA INCLUDE

- Drink di benvenuto

- Racconto sensoriale in collaborazione con Mondoteatro

- Percorso olfattivo a cura di Avery Perfume Gallery

- Approccio alla meditazione

- Degustazione emiliana

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Chiamare Giuseppina +39 331 7002461 (anche via whatsapp oppure scrivici a info@happyning-italia.it)

