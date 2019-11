Rigenerazione post sisma, a Medolla un ciclo di incontri aperti alla cittadinanza

Si terranno nel foyer del Teatro Facchini di Medolla martedì 19 novembre e giovedì 5 dicembre, sempre con inizio alle ore 20.30, i due incontri aperti a tutta la cittadinanza di CRATERI, il progetto finanziato dall’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali dell’Emilia Romagna, che ha come obiettivo la riattivazione e la bonifica culturale dei luoghi feriti dal sisma 2012 sul territorio comunale.

Durante il primo incontro sarà illustrata la modalità del percorso e definito l’obiettivo finale, inoltre saranno divulgati i luoghi mappati e identificati con alto potenziale di rigenerazione. Nel secondo appuntamento sarà invece la volta dei tavoli di lavoro e del laboratorio per l’accompagnamento verso la fattibilità dei progetti in elaborazione. Si entra quindi nel pieno del percorso partecipato: un processo allestito per raccogliere le proposte, i desideri e i bisogni delle persone, vera e propria cura per le ferite lasciate dagli spazi e dagli edifici vuoti, non utilizzati.

Durante questi incontri oltre ad identificare i luoghi in disuso d’interesse pubblico con alto potenziale di rigenerazione si delineeranno i probabili soggetti promotori e gestori di un eventuale uso temporaneo sugli spazi abbandonati a causa del sisma. Nuovi spazi, nuove sedi, nuove case per nuovi progetti. Tutti gli incontri, in collaborazione con l’amministrazione comunale, sono a cura di Planimetrie Culturali e Cittadinanza Attiva E-R, con la presenza delle associazioni CivicWise Italia e Spazi Indecisi.