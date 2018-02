Progetto Sonda, possibilità di incontro con i discografici per i musicisti modenesi

Sabato 24 febbraio, dalle 14 all’Off di via Morandi 71, i giovani musicisti provenienti da tutta la regione incontrano i valutatori del Progetto Sonda, professionisti del mondo della musica, produttori, musicisti, discografici, talent scout, direttori artistici, ai quali possono presentare il proprio progetto musicale.

L’incontro è organizzato dal Centro Musica del Comune di Modena ed è aperto a tutti i musicisti e gruppi interessati (anche non iscritti al Progetto Sonda).

Pronti a dedicare un pomeriggio ai giovani artisti, ci saranno Roberto Trinci, direttore artistico Sony/Emi Publishing; Luca Fantacone, direttore marketing Sony Music; Daniele Rumori, direttore artistico Covo Club; Marcello Balestra, produttore ed editore musicale.

Un secondo incontro è in programma sabato 24 marzo e vedrà la presenza di Giampiero Bigazzi, produttore discografico e musicista; Marco Bertoni, produttore e musicista; Gabriele Minelli, A&R manager di Universal Music Italia; Carlo Bertotti, produttore e autore.

Per partecipare è sufficiente presentarsi al Centro Musica portando un cd con un proprio pezzo originale (non sono ammesse cover). Seguendo l’ordine d’arrivo e fino a esaurimento dei posti, i pezzi saranno ascoltati dai valutatori che esprimeranno un giudizio sul progetto musicale. Per informazioni: tel. 059 2034810; sonda.comune.modena.it

Il Progetto Sonda è finanziato dalla Regione Emilia Romagna con l’obiettivo di aiutare le proposte musicali a diventare interessanti per il mercato anche facendo conoscere agli aspiranti musicisti le diverse figure professionali della filiera musicale. I valutatori di Sonda coprono i diversi aspetti del mercato musicale e possono fugare ogni dubbio o perplessità nel loro specifico campo professionale. Un’occasione rara di incontrare professionisti di fama non solo nazionale, a cui non è semplice arrivare a presentare il proprio progetto musicale.