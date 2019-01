Tre eventi per l'Epifania a Soliera

Nel pomeriggio di sabato 5 gennaio a Soliera, presso Habitat, la Casa della Cultura di via Berlinguer 201, è in programma “Aspettando la Befana”, una grande festa per bambini e famiglie che si prolungherà fino a sera. A partire dalle 17.30 si succederanno giochi di benvenuto, truccabimbi con Marzia e lo spettacolo di magia con il Mago Dado. Alle 19 verrà aperta la cucina per cenare con polenta con salsiccia, pizza, panino con salsiccia, gnocco fritto e patatine fritte. Il menù è anche da asporto. Alle 21 l'arrivo della Befana e la consegna delle calze piene di doni, da regalare a tutti i bimbi. L'iniziativa è a cura di Arci, Auser, Avis, Croce Blu, Soliera Volley 150 e Spi-Cgil.

Sempre sabato 5 gennaio, alle 20.30, la palestra del centro polivalente Pederzoli di Limidi (via Papotti 18) propone “Arriva la Befana”, uno spettacolo di magia per bambini e adulti con Andrea Veronese. Contestualmente la vecchina che vola su una scopa porterà dolci e calze per tutti i bambini.

Domenica 6 gennaio, alle 9.30, nella chiesa parrocchiale di San Giovanni battista (via Nenni), prima la santa messa poi la festa per tutti i ragazzi. A pochi metri di distanza, presso il Castello Campori, penultimo weekend di apertura per la mostra di arte contemporanea “Intra moenia – Collezioni Cattelani”. Ingresso gratuito.