Liberazione, le iniziative del 25 Aprile a Campogalliano

Proseguono a Campogalliano le iniziative dedicate al 73° anniversario della Festa della Liberazione, avviate lo scorso 8 aprile con la serata-spettacolo su Sandro Pertini. Sabato 21 aprile, alle 10, è in programma la deposizione di corone e fiori alle lapidi presso il Municipio, al Monumento alla Resistenza, al Sacrario ai caduti delle due guerre presso il cimitero, al murale presso la scuola primaria e ai cippi ai caduti da parte delle autorità, dell’ANPI, dell’associazione Combattenti e Reduci, dei familiari e dei cittadini.

Domenica 22 aprile si andrà in gita al parco di Montello, sulla Linea Gotica, per un percorso che coniugherà tra natura e storia. L'iniziativa, dal titolo “Senz'Età Generazioni Resistenti”, coinvolge i ragazzi dagli 11 anni in su e le loro famiglie.

Lunedì 23 aprile alle 11.30 sono previste le letture di poesie e testimonianze da parte degli alunni delle terze medie presso la lapide della Seconda Guerra Mondiale in piazza Vittorio Emanuele II.

Mercoledì 25 aprile, alle 14.30, si rinnova l'appuntamento con la pedalata popolare cicloidi, con ritrovo e partenza da piazza Vittorio Emanuele II, tappe a Saliceto Buzzalino e Panzano, arrivo e ristoro presso il Circolo Goldoni ai Laghi Curiel, con estrazione della lotteria.

Infine sabato 12 e domenica 13 maggio si svolgerà il tradizionale Viaggio nei luoghi della memoria, con un viaggio-visita a Torino.