Carnevale, il programma del Martedì Grasso a Formigine

Un carnevale con presenze da record, ieri (11 febbraio) a Formigine, complice la bella giornata di sole. Si stima infatti che, lungo tutto il percorso della sfilata dei carri, ci fossero 10.000 persone. Una festa per molte famiglie, formiginesi e non solo, resa ancor più divertente dalla Strana Coppia di Radio Bruno e dalla famiglia Pavironica, che ha pronunciato dal balconcino della Sala Loggia il tradizionale sproloquio. Al centro del discorso, un ritornello ricorrente negli anni: l’amore tutto formiginese per le rotonde. E così, ha detto la Pulonia, con la nuova rotatoria di Casinalbo si è risolto anche un problema d’inquinamento, pare infatti che: “i Casinalbesi, anche se lavoravano a Modena, si alzavano mezz’ora prima per andare a Formigine e fare due o tre giri intorno alle rotonde!”.

Sgorghiguelo, invece, ha lanciato un monito alla Giunta, che potrebbe essere denunciata per “supersfruttamento della cittadinanza”. Il furbo ragazzotto, ha fatto due conti: “se i formiginesi fossero andati a tutti gli eventi organizzati, tutti i giorni della settimana sarebbero stati impegnati per almeno sei ore, senza fare neanche un giorno di ferie!”.

Immancabile l’accenno al progetto di riqualificazione del centro storico, con la rezdora Pulonia pronta a mettersi ai piedi le pattine, il prossimo anno, per non rovinare la nuova pavimentazione!

Ottima l’organizzazione relativa alla sicurezza, con personale professionale e conteggio degli accessi tramite biglietto, gratuito, nelle zone antistanti il castello e sagrato parrocchiale. Presenti anche, oltre agli agenti di Polizia municipale, i volontari della sicurezza e dell’AVAP.

La giornata di domani (13 febbraio), ultimo giorno di Carnevale, prevede alle 9 la distribuzione dello gnocco fritto e, alle 12, pranzo con i maccheroni al ragù. Corso mascherato alle 14 e discorso del Re e della Regina del Carnevale alle 16. Alle 16.30 si potrà gustare un buon piatto di polenta. Alle 17 saranno premiati i carri e le maschere più belle. Il castello sarà aperto dalle 14 alle 18.