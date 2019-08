Supercinema Estivo, tutti i film in programma ad agosto 2019

Prosegue fino al 1 settembre il programma del SuperCinema Estivo di Modena , con il meglio del cinema italiano e internazionale, film in lingua, incontri, presentazioni e tanta musica.

Giovedì 1 agosto

SARAH E SAALEM - LA' DOVE NULLA E' POSSIBILE di Muayad Alayan

Venerdì 2 agosto

COLETTE di Wash Westmoreland

Sabato 3 agosto

IL VERDETTO di Richard Eyre

dalle 20 DELICATESSEN mangiare, bere, guardare, ascoltare

Domenica 4 agosto

GREEN BOOK di Peter Farrelly

dalle 20 DELICATESSEN mangiare, bere, guardare, ascoltare

Lunedì 5 agosto

BANGLA di Phaim Bhuiyan

dalle 19.30 Effetto note: BOB CORN live

Martedì 6 agosto

ROCKETMAN di Dexter Fletcher

Mercoledì 7 Agosto

QUASI NEMICI - l’IMPORTANTE è AVERE RAGIONE di Yvan Attal

Giovedì 8 agosto

BOHEMIAN RHAPSODY di Bryan Singer

Per la rassegna SOME LIKE IT ORIGINAL... in lingua originale con sottotitoli in italiano

Venerdì 9 Agosto

GLI INVISIBILI di Louis-Julien Petit

Sabato 10 Agosto

JULIET, NAKED - TUTTA UN’ALTRA MUSICA di Jesse Peretz

dalle 20 DELICATESSEN mangiare, bere, guardare, ascoltare

Domenica 11 Agosto

IL TRADITORE di Marco Bellocchio

dalle 20 DELICATESSEN mangiare, bere, guardare, ascoltare

dalle ore 20.30 FUORICAMPO Cinema in Pillole a cura di Attilio Palmieri ed Eugenia Fattori

Lunedì 12 Agosto

DOLOR Y GlORIA di Pedro Almodovar

dalle ore 20.30 FUORICAMPO Cinema in Pillole a cura di Attilio Palmieri ed Eugenia Fattori

Martedì 13 Agosto

Il CORRIERE - THE MULE di Clint Eastwood

Mercoledì 14 Agosto

BEN IS BACK di Peter Hedges

Giovedì 15 Agosto

Il MIO CAPOLAVORO di Gastón Duprat

dalle 19.30 FESTA DI FERRAGOSTO

Venerdì 16 Agosto

10 GIORNI SENZA MAMMA di Alessandro Genovesi

Sabato 17 Agosto

Il PROFESSORE E Il PAZZO di P.B Shemran

dalle 20 DELICATESSEN mangiare, bere, guardare, ascoltare

Domenica 18 Agosto

VAN GOGH – SULLA SOGLIA DELL’ETERNITA’

di Julian Schnabel

dalle 20:00 delICaTeSSeN mangiare, bere, guardare, ascoltare

Lunedì 19 Agosto

A STAR IS BORN di Bradley Cooper

A partire dalle ore 20.30 Matteo Gozzi di Corti Vivi Film Festival, in occasione della proiezione dei corti in concorso l’anno precedente, introduce l’edizione del Festival 2019

Martedì 20 Agosto

DOMANI è UN AlTRO GIORNO di Simone Spada

Mercoledì 21 Agosto

FESTIVAL “MODENA PRIME VISIONI”

WILD ROSE (IN LINGUA ORIGINALE CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO) di Tom Harper

Giovedì 22 Agosto

GREEN BOOK di Peter Farrelly

A partire dalle ore 20.30 Federico Ferrari e Mirco Marmiroli dell’Ennesimo Film Festival, in occasione della proiezione dei corti in concorso l’anno precedente, introducono l’edizione del Festival 2020

Venerdì 23 Agosto

FESTIVAL “MODENA PRIME VISIONI”

L’ AMOUR FLOU – COME SEPARARSI E RESTARE AMICI di Romane Bohringer

Sabato 24 Agosto

FESTIVAL “MODENA PRIME VISIONI”

GENITORI QUASI PERFETTI di Laura Chiossone

Domenica 25 Agosto

IL TRADITORE di Marco Bellocchio

dalle 20:00 DELICATESSEN mangiare, bere, guardare, ascoltare

Lunedì 26 Agosto

FESTIVAL “MODENA PRIME VISIONI”

A VIDA INVISÍVEL DE EURÍDICE GUSMÃO (IN LINGUA ORIGINALE CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO) di Karim Aïnouz

dalle 20:00 delICaTeSSeN mangiare, bere, guardare, ascoltare

Martedì 27 Agosto

IL GRANDE SALTO di Giorgio Tirabassi

A partire dalle ore 20.30 Elia Ansaloni e Gianluigi Lanza del Nonantola Film Festival, in occasione della proiezione dei corti in concorso l’anno precedente, introducono l’edizione del Festival 2020

Mercoledì 28 Agosto

I MOSCHETTIERI DEL RE - LA PENULTIMA MISSIONE di Giovanni Veronesi

Giovedì 29 Agosto

IL VERDETTO di Richard Eyre

Venerdì 30 Agosto

ROCKETMAN di Dexter Fletcher

dalle ore 19.30 EFFETTO NOTE: THAT'S ENTERTAINMENT THE CREW EMILIA MODS UNITED

Sabato 31 Agosto

MA COSA CI DICE IL CERVELLO di Riccardo Milani

dalle 20:00 delICaTeSSeN mangiare, bere, guardare, ascoltare

Domenica 1 Settembre

dalle 19.30 THE END Juta Cinerama & Supercinema Estivo

SERATA DI CHIUSURA

SUPERCINEMA ESTIVO e JUTA CINERAMA , il punto bar gestito da Juta Cafè, presentano:

, il punto bar gestito da Juta Cafè, presentano: EFFETTO NOTE live & djset a cura di Juta e Laika

live & djset a cura di Juta e Laika DELICATESSEN mangiare, bere, guardare, ascoltare - ogni sabato e domenica dalle 20.00

mangiare, bere, guardare, ascoltare - ogni sabato e domenica dalle 20.00 FUORICAMPO curiosità e approfondimenti di cinema, a cura di Attilio Palmieri e Eugenia Fattori

curiosità e approfondimenti di cinema, a cura di e NOVITA’! SILENT CINEMA: DOCS & MUSIC. Un ciclo di 3 documentari musicali per cinefili nottambuli. La proiezione inizia al termine del film in prima serata con audio esclusivamente in cuffia. Le cuffie saranno distribuite in sala. Ingresso con biglietto unico a € 3,50 che dà diritto ad uno sconto alla consumazione al bar.

Un ciclo di 3 documentari musicali per cinefili nottambuli. La proiezione inizia al termine del film in prima serata con audio esclusivamente in cuffia. Le cuffie saranno distribuite in sala. Ingresso con biglietto unico a € 3,50 che dà diritto ad uno sconto alla consumazione al bar. La rassegna “ Accadde Domani: un anno di cinema italiano” e le presentazioni dei film con gli autori è stata realizzata in collaborazione con FICE Emilia Romagna.

e le presentazioni dei film con gli autori è stata realizzata in collaborazione con FICE Emilia Romagna. I film della rassegna “Some like it original…” sono in lingua originale con sottotitoli.

Orari proiezioni: agosto e settembre ore 21.15.

Apertura sala e biglietteria: agosto e settembre ore 20.15.

Ingresso: intero € 6,00 - ridotto € 3,50 (anziani a partire dai 65 anni, minori di anni 14, soci Arci, Acli, Aics e Endas). Al momento dell’acquisto del biglietto sarà chiesto di esibire un documento d’identificazione e/o la tessera associativa in corso di validità.

Abbonamenti: 10 spettacoli a scelta intero € 40,00 - ridotto € 30,00 (anziani a partire dai 65 anni, minori di 14 anni, soci Arci, Acli, Aics e Endas). I titolari di abbonamento prima dell’ingresso in sala dovranno ogni volta ritirare un biglietto di accesso senza alcun altro pagamento rivolgendosi direttamente alla cassa senza seguire la fila.

Prevendite: è prevista la possibilità di acquistare biglietti per spettacoli in programma nei giorni successivi. La vendita di abbonamenti e biglietti per spettacoli in programma nei giorni successivi è possibile in ogni momento di apertura del cinema.

In caso di pioggia: in caso di maltempo diffuso nel corso della giornata, la decisione in merito alla sospensione della proiezione sarà presa a ridosso dell’orario previsto di inizio proiezione. I biglietti prevenduti saranno sostituiti con altro titolo d’accesso solo qualora lo spettacolo non abbia inizio causa pioggia e solo se i possessori si rivolgono alla biglietteria con il biglietto originale integro prima dell’inizio del film. Per nessuna altra ragione saranno sostituiti biglietti. Alla cassa è possibile acquistare gli ombrelli del Supercinemaestivo.

I film non proiettati per maltempo saranno recuperati a settembre. Si possono acquistare biglietti per spettacoli in programma nei giorni successivi e abbonamenti in ogni momento di apertura del cinema. I biglietti prevenduti saranno sostituiti con altro titolo d’accesso solo se lo spettacolo viene annullato prima dell’inizio causa pioggia e solo se i possessori si rivolgono alla biglietteria con il biglietto originale integro prima dell’inizio del film. Alla cassa sarà possibile acquistare gli ombrelli del SuperCinema Estivo. Il punto bar è gestito da Juta Cinerama.

Il Supercinema Estivo è in viale Carlo Sigonio, 386 a Modena. Gli orari delle proiezioni sono: a giugno ore 21.45; a luglio ore 21.30; ad agosto e settembre ore 21.15. L'ingresso ha un costo di 6 euro (ridotto 3,50 euro per anziani, minori di 14 anni, soci Arci, Acli, Aics, Endas). L'abbonamento a 10 spettacoli a scelta ha un costo di 40 euro (ridotto 25 euro).