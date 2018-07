Supercinema estivo 2018, il programma di agosto e settembre

Continuano i film sotto le stelle al SuperCinema Estivo di Modena: dal 1° agosto inizia la seconda parte della programmazione, con il meglio della stagione cinematografica 2017-2018, ma anche musica, incontri e gli approfondimenti a cura di Juta StereoBar.

Orari proiezioni: ore 21.15.

Apertura sala e biglietteria: luglio ore 20.30; agosto e settembre ore 20.15.

Ingresso: intero € 6,00 - ridotto € 3,50 (anziani a partire dai 65 anni, minori di anni 14, soci Arci, Acli, Aics e Endas). Al momento dell’acquisto del biglietto sarà chiesto di esibire un documento d’identificazione e/o la tessera associativa in corso di validità. Abbonamenti: 10 spettacoli a scelta intero € 40,00 - ridotto € 25,00 (anziani a partire dai 65 anni, minori di 14 anni, soci Arci, Acli, Aics e Endas). I titolari di abbonamento prima dell’ingresso in sala dovranno ogni volta ritirare un biglietto di accesso senza alcun altro pagamento rivolgendosi direttamente alla cassa senza seguire la fila. Prevendite: è prevista la possibilità di acquistare biglietti per spettacoli in programma nei giorni successivi. La vendita di abbonamenti e biglietti per spettacoli in programma nei giorni successivi è possibile in ogni momento di apertura del cinema.

Agosto

Mercoledì 1

TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI

di Martin McDonagh, USA/UK 2017 - 115’ thriller, drammatico

Giovedì 2

SOME LIKE IT ORIGINAL…

THE BIG SICK (in lingua originale con sottotitoli in italiano)

Di Michael Showalter, USA 2017 - 119’ commedia

Venerdì 3

COME UN GATTO IN TANGENZIALE

di Riccardo Milani, Italia 2018 - 98’ commedia

Sababato 4

MISTERO A CROOKED HOUSE

di Gilles Paquet-Brenner, UK 2017 - 105’ giallo, drammatico

dalle 20.00 DELICATESSEN mangiare, bere, guardare, ascoltare

Domenica 5

ELLA & JOHN - THE LEISURE SEEKER

di Paolo Virzì, Italia/Francia 2017 - 112’ drammatico

dalle 19.30 EFFETTO NOTE live & djset / Supercinema Jam

dalle 20.00 DELICATESSEN mangiare, bere, guardare, ascoltare

Lunedì 6

L’ISOLA DEI CANI

di Wes Anderson, USA 2018 - 101’ animazione

Martedì 7

LORO 1

di Paolo Sorrentino, Italia 2018 - 104’ biografico, drammatico

Mercoledì 8

DOGMAN

di Matteo Garrone, Italia/Francia 2018 - 102’ drammatico (V.M. 14)

Giovedì 9

SOME LIKE IT ORIGINAL…

DUNKIRK (in lingua originale con sottotitoli in italiano)

di Christopher Nolan, USA/UK/Francia 2017 - 106’ storico, azione

Venerdì 10

IL FILO NASCOSTO

di Paul Thomas Anderson, USA 2017 - 130’ drammatico

Sabato 11

LAZZARO FELICE

di Alice Rohrwacher, Italia 2018 - 130’ drammatico

dalle 20.00 DELICATESSEN mangiare, bere, guardare, ascoltare

Domenica 12

ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS

di Kenneth Branagh, USA 2017 - 114’ giallo, drammatico

dalle 20.00 DELICATESSEN mangiare, bere, guardare, ascoltare

Lunedì 13

LORO 2

di Paolo Sorrentino, Italia 2018 - 100’ biografico, drammatico

Martedì 14

THE POST

di Steven Spielberg, USA 2017 - 118’ biografico, drammatico

Mercoledì 15

A QUIET PASSION

di Terence Davies, UK/Belgio/USA, 2016 - 126’ biografico

dalle 19.30 FESTA DI FERRAGOSTO

Giovedì 16

SOME LIKE IT ORIGINAL… SILENT CINEMA

THE GREATEST SHOWMAN (in lingua originale con sottotitoli in italiano)

di Michael Gracey, USA 2017 - 110’ musical

Venerdì 17

LADY BIRD

di Greta Gerwig, USA 2017 - 94’ commedia, drammatico

Sabato 18

COME UN GATTO IN TANGENZIALE

di Riccardo Milani, Italia 2018 - 98’ commedia

dalle 20.00 DELICATESSEN mangiare, bere, guardare, ascoltare

Domenica 19

L’ORA PIU’ BUIA

di Joe Wright, UK 2017 - 125’ biografico, drammatico

dalle 20.00 DELICATESSEN mangiare, bere, guardare, ascoltare

A partire dalle ore 20.30 Elisa Monzani e Gianluigi Lanza del Nonantola Film Festival, in occasione della proiezione dei corti in concorso l’anno precedente, introducono l’edizione del Festival 2019

Lunedì 20

METTI LA NONNA IN FREEZER

di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi, Italia 2018 - 100’ commedia

Martedì 21

I SEGRETI DI WIND RIVER

di Taylor Sheridan, UK/Canada/USA 2017 - 111’ thriller

Mercoledì 22

A CASA TUTTI BENE

di Gabriele Muccino, Italia 2018 - 105’ drammatico

Giovedì 23

SOME LIKE IT ORIGINAL… SILENT CINEMA

THE BEGUILED (in lingua originale con sottotitoli in italiano)

di Sofia Coppola, USA 2017 - 91’ drammatico

Venerdì 24

FESTIVAL “MODENA PRIME VISIONI”

SHOPLIFTERS - UN AFFARE DI FAMIGLIA

di Kore’eda Hirokazu, Giappone 2018 - 101’ drammatico

Palma d’oro Cannes 2018 - versione in lingua originale con sottotitoli in italiano

A partire dalle ore 20.30 Federico Ferrari e Mirco Marmiroli dell’Ennesimo Film Festival, in occasione della proiezione dei corti in concorso l’anno precedente, introducono l’edizione del Festival 2019

Sabato 25

FESTIVAL “MODENA PRIME VISIONI”

CAMPEONES

di Javier Fesser, Spagna 2018 - 124’ commedia

dalle 20.00 DELICATESSEN mangiare, bere, guardare, ascoltare

Domenica 26

FESTIVAL “MODENA PRIME VISIONI”

IL MAESTRO DI VIOLINO

di Sèrgio Machado, Brasile 2015 - 102’ drammatico, musicale

dalle 20.00 DELICATESSEN mangiare, bere, guardare, ascoltare

dalle 20.30 presentazione POESIA FESTIVAL 2018

Lunedì 27

FESTIVAL “MODENA PRIME VISIONI”

UN MARITO A META’

di Alexandra Leclère, Francia 2017 - 104’ commedia

Martedì 28

IL GIOVANE KARL MARX

di Raoul Peck, Francia/Germania/Belgio 2017 - 112’ biografico

dalle 20.30 FUORICAMPO cinema in pillole a cura di Attilio Palmieri ed Eugenia Fattori

Mercoledì 29

CHIAMAMI COL TUO NOME

di Luca Guadagnino, Italia/Francia/USA/Brasile 2017 - 130’ drammatico

A partire dalle ore 20.30 Matteo Gozzi di Corti Vivi Film Festival, in occasione

della proiezione dei corti in concorso l’anno precedente, introduce l’edizione del

Festival 2018

Giovedì 30

SOME LIKE IT ORIGINAL… SILENT CINEMA

MARY MAGDALENE (in lingua originale con sottotitoli in italiano)

di Garth Davis, UK 2018 - 120’ drammatico

Venerdì 31

LA RAGAZZA NELLA NEBBIA

di Donato Carrisi, Italia/Francia/Germania 2017 - 127’ thriller

Settembre

Sabato 1

CONTROMANO

di Antonio Albanese, Italia 2018 - 103’ commedia

dalle 20.00 DELICATESSEN mangiare, bere, guardare, ascoltare

Domenica 2

GATTA CENERENTOLA

di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri, Dario Sansone, Italia 2017 -

86’ animazione

dalle 19.30 THE END Juta Cinerama & Supercinema Estivo serata di chiusura

dalle 20.00 DELICATESSEN mangiare, bere, guardare, ascoltare

In caso di pioggia: in caso di maltempo diffuso nel corso della giornata, la decisione in merito alla sospensione della proiezione sarà presa a ridosso dell’orario previsto di inizio proiezione. I biglietti prevenduti saranno sostituiti con altro titolo d’accesso solo qualora lo spettacolo non abbia inizio causa pioggia e solo se i possessori si rivolgono alla biglietteria con il biglietto originale integro prima dell’inizio del film. Per nessuna altra ragione saranno sostituiti biglietti. Alla cassa è possibile acquistare gli ombrelli del Supercinemaestivo.

