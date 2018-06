Supercinema estivo 2018, il programma di giugno e luglio

Le proiezioni del SuperCinema Estivo di Modena iniziano martedì 5 giugno e accompagneranno l’estate modenese fino a settembre con il meglio della stagione passata, anteprime della prossima, film in lingua originale, incontri con i registi, spazio per la musica con le sonorizzazioni dal vivo del progetto Soundtraks e tante novità.

Orari proiezioni: giugno ore 21.45; luglio ore 21.30; agosto e settembre ore 21.15. Apertura sala e biglietteria: giugno ore 20.45; luglio ore 20.30; agosto e settembre ore 20.15.

Ingresso: intero € 6,00 - ridotto € 3,50 (anziani a partire dai 65 anni, minori di anni 14, soci Arci, Acli, Aics e Endas). Al momento dell’acquisto del biglietto sarà chiesto di esibire un documento d’identificazione e/o la tessera associativa in corso di validità.

Abbonamenti: 10 spettacoli a scelta intero € 40,00 - ridotto € 25,00 (anziani a partire dai 65 anni, minori di 14 anni, soci Arci, Acli, Aics e Endas). I titolari di abbonamento prima dell’ingresso in sala dovranno ogni volta ritirare un biglietto di accesso senza alcun altro pagamento rivolgendosi direttamente alla cassa senza seguire la fila.

Prevendite: è prevista la possibilità di acquistare biglietti per spettacoli in programma nei giorni successivi. La vendita di abbonamenti e biglietti per spettacoli in programma nei giorni successivi è possibile in ogni momento di apertura del cinema. In caso di pioggia: in caso di maltempo diffuso nel corso della giornata, la decisione in merito alla sospensione della proiezione sarà presa a ridosso dell’orario previsto di inizio proiezione. I biglietti prevenduti saranno sostituiti con altro titolo d’accesso solo qualora lo spettacolo non abbia inizio causa pioggia e solo se i possessori si rivolgono alla biglietteria con il biglietto originale integro prima dell’inizio del film. Per nessuna altra ragione saranno sostituiti biglietti. Alla cassa è possibile acquistare gli ombrelli del Supercinemaestivo

Programma di Giugno

Mar 5

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

IL RAGAZZO INVISIBILE - SECONDA GENERAZIONE

di Gabriele Salvatores, Italia 2017 - 100’ fantasy

dalle ore 19.30 PREMIERE JUTA CINERAMA Festa d’inaugurazione

Mer 6

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

FINCHÉ C'È PROSECCO C'È SPERANZA

di Antonio Padovan, Italia 2017 - 101’ giallo

Gio 7

SOME LIKE IT ORIGINAL…

WONDER WHEEL (in lingua originale con sottotitoli in italiano)

di Woody Allen, USA 2017 - 101’ drammatico

Ven 8

L’INSULTO

di Ziad Doueiri, Libano 2017 - 113’ drammatico

Sab 9

THE POST

di Steven Spielberg, USA 2017 - 118’ biografico, drammatico

dalle 20.00 DELICATESSEN mangiare, bere, guardare, ascoltare

Dom 10

TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI

di Martin McDonagh, USA/UK 2017 - 115’ thriller, drammatico

dalle ore 19.30 EFFETTO NOTE Live & Djset Supercinema Jam

dalle 20.00 DELICATESSEN mangiare, bere, guardare, ascoltare

Lun 11

C’EST LA VIE - PRENDILA COME VIENE

di Eric Toledano, Olivier Nakache, Francia 2017- 117’ commedia

Mar 12

OLTRE LA NOTTE

di Fatih Akin, Germania/Francia 2017 - 106’ drammatico

Mer 13

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

QUANTO BASTA

di Francesco Falaschi, Italia 2018 - 92’ commedia

dalle 21.00 Fabrizio Starace (direttore del Dipartimento Salute Mentale AUSL Modena) dialoga con Erika Coppelli (presidente Aut Aut Modena – Il tortellante Associazione)

Gio 14

SOME LIKE IT ORIGINAL…

VICTORIA AND ABDUL (in lingua originale con sottotitoli in italiano)

di Stephen Frears, USA/UK 2017 - 112’ biografico, drammatico

Ven 15

50 PRIMAVERE

di Blandine Lenoir, Francia 2017 - 89’ commedia

Sab 16

L'ORA PIÙ BUIA

di Joe Wright, UK 2017 - 125’ biografico, drammatico

dalle 20.00 DELICATESSEN mangiare, bere, guardare, ascoltare

Dom 17

WONDER

di Stephen Chbosky, USA 2017 - 113’ drammatico

dalle 20.00 DELICATESSEN mangiare, bere, guardare, ascoltare

Lun 18

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

SONO TORNATO

di Luca Miniero, Italia 2018 - 100’ commedia

Mar 19

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

A CIAMBRA

di Jonas Carpignano, Italia/Francia/Germania 2017 - 118’ drammatico

Mer 20

L’INCREDIBILE VITA DI NORMAN

di Joseph Cedar, USA/Israele 2017 - 118’ drammatico

Gio 21

In occasione della Festa europea della Musica a cura di Centro Musica Comune di Modena

SOUNDTRACKS - MUSICA DA FILM

“L'UOMO MECCANICO E ALTRI FANTAFILM”

Classici del cinema muto sonorizzati dal vivo con le band Babelfish, Enrico Bartoli (Beffect), Earthset, Luca Maria Baldini, Lillo Morreale

dalle 21.30 - INGRESSO GRATUITO

Ven 22

LA FORMA DELL’ACQUA

di Guillermo Del Toro, USA 2017 - 123’ drammatico

Sab 23

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

LORO 1

di Paolo Sorrentino, Italia 2018 - 104’ biografico, drammatico

dalle ore 19.30 EFFETTO NOTE Live & Djset OST/Original Sorrentino Track

dalle 20.00 DELICATESSEN mangiare, bere, guardare, ascoltare

Dom 24

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

AMMORE E MALAVITA

di Antonio e Marco Manetti, Italia 2017- 134’ musical

dalle 21.00 Gianluigi Lanza (Nonantola Film Festival) dialoga con i registi Antonio e Marco Manetti

dalle 20.00 DELICATESSEN mangiare, bere, guardare, ascoltare

Lun 25

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

NICO, 1988

di Susanna Nicchiarelli, Italia/Belgio 2017 - 93’ biografico, drammatico

dalle ore 19.30 EFFETTO NOTE Live & Djset Toxic Love - Angela Baraldi canta

Nico, con Corrado Nuccini ed Emanuele Reverberi.

Mar 26

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

IL TUTTOFARE

di Valerio Attanasio, Italia 2018 - 96’ commedia

Mer 27

MA L’AMORE C’ENTRA?

di Elisabetta Lodoli, Italia 2017 – 52’ documentario

a partire dalle 20.30 presentazione del progetto METTIAMOCI IN PARI

di Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

INGRESSO GRATUITO

Gio 28

SOME LIKE IT ORIGINAL…

THE SNOWMAN (in lingua originale con sottotitoli in italiano)

di Tomas Alfredson, UK/USA/Svezia 2017 - 119’ drammatico

Ven 29

CORPO E ANIMA

di Ildikò Enyedi, Ungheria 2017 - 116’ drammatico

Sab 30

DUNKIRK

di Christopher Nolan, USA/UK/Francia 2017 - 106’ storico, azione

dalle 20.00 DELICATESSEN mangiare, bere, guardare, ascoltare

Programma di Luglio

Dom 1

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

LORO 2

di Paolo Sorrentino, Italia 2018 - 100’ biografico, drammatico

dalle 20.00 DELICATESSEN mangiare, bere, guardare, ascoltare

dalle 20.30 FUORICAMPO Cinema in Pillole a cura di Attilio Palmieri ed Eugenia Fattori

Lun 2

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

COME UN GATTO IN TANGENZIALE

di Riccardo Milani, Italia 2018 - 98’ commedia

a partire dalle ore 21.00 Alessandro Socini (‘TRC) dialoga con Riccardo Milani e Paola Cortellesi

Mar 3

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

IO C'È

di Alessandro Aronadio, Italia 2018 - 100’ commedia

Mer 4

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

MADE IN ITALY

di Luciano Ligabue, Italia 2018 - 104’ drammatico

Gio 5

SOME LIKE IT ORIGINAL…

PHANTOM THREAD (in lingua originale con sottotitoli in italiano)

di Paul Thomas Anderson, USA 2017 - 130’ drammatico

dalle ore 18.30 OPEN WARDROBE Vintage Market

Ven 6

ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS

di Kenneth Branagh, USA 2017 - 114’ giallo, drammatico

Sab 7

TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI

di Martin McDonagh, USA/UK 2017 - 115’ thriller, drammatico

dalle 20.00 DELICATESSEN: mangiare, bere, guardare, ascoltare

Dom 8

MISTERO A CROOKED HOUSE

di Gilles Paquet-Brenner, UK 2017 - 105’ giallo, drammatico

dalle 20.00 DELICATESSEN mangiare, bere, guardare, ascoltare

Lun 9

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

EASY - UN VIAGGIO FACILE FACILE

di Andrea Magnani, Italia/Ucraina 2016 - 91’ commedia

dalle 21:00 Mirco Marmiroli (Ennesimo Film Festival) dialoga con Andrea Magnani

Mar 10

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

DOGMAN

di Matteo Garrone, Italia/Francia 2018 - 102’ drammatico (V.M. 14)

dalle ore 20.30 FUORICAMPO Cinema in Pillole a cura di Attilio Palmieri ed Eugenia Fattori

Mer 11

THE POST

di Steven Spielberg, USA 2017 - 118’ biografico, drammatico

Gio 12

SOME LIKE IT ORIGINAL…

LADY BIRD (in lingua originale con sottotitoli in italiano)

di Greta Gerwig, USA 2017 - 94’ commedia, drammatico

Ven 13

WONDER

di Stephen Chbosky, USA 2017 - 113’ drammatico

Sab 14

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

LA RAGAZZA NELLA NEBBIA

di Donato Carrisi, Italia/Francia/Germania 2017 - 127’ thriller

dalle 20.00 DELICATESSEN mangiare, bere, guardare, ascoltare

Dom 15

I SEGRETI DI WIND RIVER

di Taylor Sheridan, UK/Canada/USA 2017 - 111’ thriller

dalle 20.00 DELICATESSEN mangiare, bere, guardare, ascoltare

Lun 16

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

LORO 1

di Paolo Sorrentino, Italia 2018 - 104’ biografico, drammatico

Mar 17

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

IL PREMIO

di Alessandro Gassmann, Italia 2017 - 100’ commedia

Mer 18

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

NAPOLI VELATA

di Ferzan Ozpetek, Italia 2017 - 113’ thriller

Gio 19

SOME LIKE IT ORIGINAL…

THE HAPPY PRINCE (in lingua originale con sottotitoli in italiano)

di Rupert Everett, Italia/Belgio/Germania/UK 2018 - 105’ storico, drammatico

Ven 20

LA FORMA DELL’ACQUA

di Guillermo Del Toro, USA 2017 - 123’ drammatico

dalle ore 19.30 EFFETTO NOTE Live & Djset Supercinema Jam

Sab 21

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

THE PLACE

di Paolo Genovese, Italia 2017 - 105’ drammatico

dalle 20.00 DELICATESSEN mangiare, bere, guardare, ascoltare

Dom 22

LA CASA SUL MARE

di Robert Guédiguian, Francia 2017 - 107’ drammatico

dalle 20.00 DELICATESSEN mangiare, bere, guardare, ascoltare

Lun 23

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

LORO 2

di Paolo Sorrentino, Italia 2018 - 100’ biografico, drammatico

Mar 24

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

A CASA TUTTI BENE

di Gabriele Muccino, Italia 2018 - 105’ drammatico

Mer 25

MORTO STALIN, SE NE FA UN ALTRO

di Armando Iannucci, UK/Francia 2017 - 107’ commedia

Gio 26

SOME LIKE IT ORIGINAL…

DARKEST HOUR (in lingua originale con sottotitoli in italiano)

di Joe Wright, UK 2017 - 125’ biografico, drammatico

Ven 27

TONYA

di Craig Gillespie, USA 2017 - 121’ biografico, drammatico

Sab 28

IL FILO NASCOSTO

di Paul Thomas Anderson, USA 2017 - 130’ drammatico

dalle 20.00 DELICATESSEN mangiare, bere, guardare, ascoltare

dalle ore 20.30 FUORICAMPO Cinema in Pillole a cura di Attilio Palmieri ed Eugenia Fattori

Dom 29

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

METTI LA NONNA IN FREEZER

di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi, Italia 2018 - 100’ commedia

dalle 20.00 DELICATESSEN mangiare, bere, guardare, ascoltare

Lun 30

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

CHIAMAMI COL TUO NOME

di Luca Guadagnino, Italia/Francia/USA/Brasile 2017 – 130’ drammatico

dalle ore 19.30 EFFETTO NOTE Live & Djset LE VACANZE DELL’83

Mar 31

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

IO SONO TEMPESTA

di Daniele Luchetti, Italia 2018 - 97’ commedia