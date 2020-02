Lumintenda, Hip Hop, rock e cultura: la settimana a La Tenda

Da giovedì 20 a domenica 23 febbraio, nuova settimana di appuntamenti fra arte, musica, danza e libri per la Tenda di Modena, in viale Monte Kosica.

Giovedì 20 febbraio alle 21 serata di premiazione di “Lumintenda”, bando comunale all'interno delle attività della Tenda per sostenere la creatività di giovani artisti e collettivi residenti in provincia di Modena, nell'ambito di arti visive e performative. Durante la serata saranno presentate e premiate le opere vincitrici nelle sette categorie artistiche del bando. Tra i vincitori, Lorenzo Taliani in “Pittura e grafica” con “Finestra sul nulla”; Giuseppe Bertozzi con “Latta” nella sezione “Fumetto”; Daniel Zilouh per la sezione “La Tenda, Concept 2019/2020: Conseguenza” con “Social Metadone”; Elena Turcan col progetto fotografico “Blooming”; Riccardo Cucco nella categoria “Video e cortometraggio” con l'opera intitolata “Fari”.

Venerdì 21 febbraio alle 21 nuovo Dialogo con l'Autore curato da L'Asino che vola, questa volta in collaborazione con Ubik Modena e Agende Rosse. Protagonista sarà Tiziano Soresina, giornalista alla Gazzetta di Reggio, col suo libro “I Mille Giorni di Aemilia” (Aliberti) in cui l’autore, che ha seguito passo dopo passo l'evolversi del processo, ricostruisce minuziosamente la presenza mafiosa in regione, illustrando anche la ragnatela ’ndranghetista propagatasi dalle terre del Po. Intervengono i giornalisti Giovanni Tizian (L'Espresso) e Alberto Setti (Gazzetta di Modena).

Sabato 22 Febbraio alle 21 è il momento del rock: in concerto artisti alla prima alla Tenda e vecchie conoscenze della scena musicale modenese: Martina Platone, in arte Plató, napoletana di origine e bolognese di adozione, Le Zampe di Zoe (duo formato dai modenesi Edoardo Baschieri e Elisa Debbi), e Jay Marchini, ex frontman Stone Lizards e Your Own Decline, al primo album solista “Distanze”.

Domenica 23 febbraio alle 16, nuovo incontro di cultura hip hop della serie “Urban Call”, a cura di associazione Ore d'aria con ModenaDanza e BlakSoulz dancecrew.