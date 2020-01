Epifania a Formigine, falò in piazza e tanti eventi per i più piccoli

Continua nel 2020 il ricco calendario di eventi natalizi a Formigine, con “La grande festa della Befana”, dal 3 al 6 gennaio. Si inizia venerdì 3 alle 16.30, con “In viaggio con la befana sulla freccia azzurra”, letture per bambini dai 5 ai 9 anni, in occasione del centenario della nascita di Gianni Rodari: narrazione a cura delle bibliotecarie della Biblioteca per ragazzi “Matilda”, in via S. Antonio 4, prenotando al numero 059.416356.

Sabato 4 gennaio tutto il giorno in centro storico “mercatini della befana”, a cura di Proform. “Aspettando la befana” sarà invece il tema della giornata di domenica 5: tutto il giorno, ancora in centro storico Buskers, DJ set, mercatini e gastronomia, a cura di Proform e dell’Associazione Carnevale dei Ragazzi.

Il giorno dell’epifania, il 6 gennaio, il culmine con “Befana al castello”, percorsi animati per bambini (dai 4 ai 10 anni, costo 5 euro con prenotazione obbligatoria: 059.416145, castello@comune.formigine.mo.it) a partire dalle 10.00. Si continua in piazza alle 16.00 con la nuova edizione della apprezzata sfilata delle befane, musica dal vivo di “Tanta Roba Party Band” e calze per tutti i piccoli intervenuti. Alle 17.30 il falò della Befana, con il rogo acceso da frecce incendiarie scoccate da arcieri in costume medievale.