L'estate arriva a Mirandola con una ricchissima rassegna di eventi

Otto film, altrettanti incontri a tema e nove serate dedicate ai viaggi. E poi ancora: tredici concerti, tra cui spiccano quelli con Sarah Jane Morris, Danilo Rea, Olivia Trummer ed Elena Belfiore. Non mancheranno poi gli spettacoli e ben 12 iniziative rivolte ai bambini ed alle loro famiglie. Si alza il sipario sul programma dell’estate Mirandolese, organizzata dal Comune di Mirandola, che vede una rassegna di oltre 50 eventi che si terranno tra il 25 giugno e il 28 agosto. La location in cui si terrà la maggior parte degli eventi è il parco dell’ex Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola di piazza Matteotti, mentre quelli dedicati ai più piccoli saranno al Parco Fellini e Masina in via dei Mille.

Il primo appuntamento è previsto per giovedì 25 giugno 2020, intitolato “Verso la rinascita della Loggia dei Pico" - Presentazione del progetto di restauro del Municipio di Mirandola Rotay Club Mirandola. Il relatore della serata sarà Claudio Galli, Professore di Restauro Architettonico dell’Università di Bologna. Ad intervenire invece saranno: Letizia Budri, Vicesindaco e Assessore con delega alla Ricostruzione; Corrado Azzollini, Segretario Regionale MiBACT per l’Emilia-Romagna; Cristina Ambrosini, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città di Bologna e le provincie di Modena, Reggio-Emilia e Ferrara; Emanuela Storchi, Funzionario Architetto responsabile di zona della Soprintendenza; Enrico Cocchi, Direttore Agenzia Ricostruzione Sisma 2012 Regione Emilia-Romagna. Musica protagonista invece venerdì 26 giugno e sabato 27, con due concerti, entrambi della Fondazione Scuola di Musica “C. & G. Andreoli” e ad ingresso gratuito. Il primo, “Concerto dei gruppi Ensemble Mix e Young Guitar Orchestra”; il secondo “L'aria che suona” I Trillici, Swos special guest Young Gardens, serata di musica live con 3 giovani band pop/rock. Il cinema – a cura del Circolo Cinematografico Italo Pacchioni – darà inizio alle proiezioni lunedì 29 giugno col film “Parasite”, (ingresso a 5,00 euro), mentre il 30 giugno è prevista una tavola rotonda sulla pedagogia musicale dal titolo “30 anni dalla prima convenzione tra la Scuola di Musica “C. & G. Andreoli”, seguita dal concerto della PlaYoung Orchestra d’archi Fondazione Scuola di Musica “C. & G. Andreoli”.

Per i bambini, sabato 27 giugno alle ore 10, prima iniziativa della rassegna a loro dedicata “A piedi nudi nel parco” con “Leggiamo note e suoniamo parole” (iscrizione obbligatoria telefonando allo 0535 29783 oppure biblioteca.mirandola@comune.mirandola.mo.it). Domenica 28 giugno sempre alle ore 10.00 invece sarà la volta di “Le favole dello yoga”, iniziativa d’avvio del cartellone dedicato ai bimbi dai 4 agli 8 anni, “Giocayoga”.

Tutti gli eventi in programma sono gratuiti ad eccezione della rassegna cinematografica (con ingresso a 5,00 euro) e i concerti a cura di Ater. In allegato il programma completo: Programma completo estate Mirandola.

Allegati