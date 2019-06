Nonantola diventa Capitale della Musica, due giorni di festa tra concerti e Dj Set

Sei palchi, oltre 50 band e 17 punti ristoro. Anche nel 2019 numeri importanti per la “Festa della Musica”, il grande appuntamento che permette a Nonantola, per due giorni, di diventare “La Capitale della musica”. Venerdì 14 giugno e sabato 15 giugno per le vie del paese sarà possibile assistere a concerti di vari generi musicali. Tra le novità di questa tredicesima edizione, l’apertura straordinaria delle Torri dei Modenesi e dei Bolognesi - con after-party dalle 24 del sabato - e l’utilizzo dei bicchieri ecologici riutilizzabili marchiati Festa della Musica.

L’evento è organizzato da Asso 2Du e dalle Officine Musicali del Comune di Nonantola, con la collaborazione dell’Associazione La Clessidra che offrirà la cena a musicisti e staff, dell’Associazione Nazionale Carabinieri e di Vox Club – Studios, e con il sostegno di numerosi sponsor locali.

Francesca Cristoni di Asso Duedu: “Sui palchi principali quest’anno abbiamo puntato su musicisti di grande livello che si esibiranno in Piazza Liberazione e Piazza Caduti Partigiani. Inoltre sotto la Torre dei Bolognesi è previsto un coinvolgente Dj Set che avrà il compito di chiudere sabato notte la due giorni della Festa. L’evento inoltre è un’occasione per sensibilizzare le persone sui progetti di musicoterapia e raccogliere fondi per proseguire questo importante percorso”. A seguire il programma.

Venerdì 14 Giugno dalle ore 20

Palco PIAZZA LIBERAZIONE: Rumba de Bodas / Martini and the Olives / Funnets

Palco PIAZZA CADUTI PARTIGIANI: Evil Knievel / Internazionale Trash Ribelle dj set / IrishFire

Palco GIARDINO PERLA VERDE: Oaks For Rent /Davlors / feat. Esserelà / MALFER & Sorre Radioattiva Nonantola

Palco GIARDINO della PARTECIPANZA: Track Chase / Orchestrina Progressiva / Groove Connection

GIARDINO della POUSADA ìHis-trio / Giack Bazz / Friz

PIAZZA DEL POZZO: Ed - The Band / Heart of Italy Pipe Band, Spettacolo di Capoeira a cura di Zen Land

TORRE DEI MODENESI: Ensemble Giovanile "New Casual Band" Modena / Djfono Fonoteca

TORRE DEI BOLOGNESI: Apertura straordinaria del Museo di Nonantola

Sabato15 Giugno dalle ore 19

Palco PIAZZA LIBERAZIONE: Krasì / ORGAN SQUAD / Fakir Thongs / Vertical Lines

Palco PIAZZA CADUTI PARTIGIANI: EBM Earth Beat Movement / Francesco Savini / Telegraph Tehran, Defurias & Ori Radioattiva Records

Palco GIARDINO PERLA VERDE: Sonic Uke Orchestra / Pandorea / vendicatori_calvi / Yellow Diamonds / Blue Hour Ghosts

Palco GIARDINO della PARTECIPANZA: FuoriTempo la Band / Refuse To Lose / Le Frequenze di Tesla / moorder / Ocarine di Budrio

GIARDINO della POUSADA: No project feat. Officine Musicali / Iria Maccioni / The Jupiters /Le Zampe di Zoe / u.s.c.b. Selene Recca

PIAZZA DEL POZZO: Emilia Soullovers dj set / Officina Mobile Street Band / Street and Modern Dance a cura di Sport Center Asd

TORRE DEI MODENESI: Michele Krnjak Loop Connection / Naughty Notes Family Band

TORRE DEI BOLOGNESI: dalle ore 24: Breakfast club | Un mix di sequenze sintetiche e ritmi percussivi | Enrico Bartoli | Roberto Mennuti | Luca Setti