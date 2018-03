Festa della Donna 2018: il calendario delle iniziative a Soliera

Soliera celebra la Festa della Donna con un articolato programma di iniziative che prende avvio giovedì 8 marzo per concludersi domenica 25 marzo. Il primo appuntamento in calendario è un “tè al femminile”, fra chiacchiere, racconti e cambi di idee fra donne, proposto dal social market “Il Pane e le Rose” nella sede di via Serrasina 93, dalle 9.30 alle 11.30 dell'8 marzo. Nella stessa giornata, alle 10.30, nella sede dell'Auser in via Palazzina 1, le volontarie dell'associazione incontrano la cittadinanza insieme alle ospiti della Casa protetta “Pertini”, mentre in serata, alle 20, ad Habitat, la Casa della Cultura di via Berlinguer 201, si tiene la Cena della Mimosa, con intrattenimento musicale.

Venerdì 9 marzo spazio al teatro con la Compagnia delle Lucciole che alle 19.30 propone, in Biblioteca Campori, i monologhi tutti da ridere di “Emma” con Mariangela Diana e la regia di Federica Cucco. A fine spettacolo un aperitivo per i presenti.

Sabato 10 marzo gli appuntamenti sono nella sala Caritas parrocchiale per una colazione multietnica con donne da tutto il mondo e ad Habitat, sia con il laboratorio di Robotika per ragazzi proposto dalla Fondazione Campori, che con il talk “Digitale e vita” a cura di Vivere Donna.

Domenica 11 marzo la giornata al femminile si aprirà allo Stadio Stefanini per un incontro di calcio mattutino per proseguire a Limidi con il Pranzo della Mimosa, presso il Centro polivalente Pederzoli. Alle 17.30, ancora una volta ad Habitat, è in programma il concerto aperitivo PianoForTango, con il duo pianistico composto da Maria Cristina Brausi ed Elena Rustichelli, a cura di Arci Soliera. L'ingresso è gratuito.

Martedì 13 marzo, alle 21, il Nuovo Cinema Teatro Italia proietta il docufilm “Paura non abbiamo” di Andrea Bacci. Mentre il 15 marzo, alle 19, è in programma una camminata in stile “nordic walking”, ovvero con i bastoni. Il ritrovo è presso la palestra di via Arginetto 440.

Sabato 17 marzo alle 18 ad Habitat va in scena lo spettacolo “Seconda pelle”, in collaborazione con l'Università della Libera Età Natalia Ginzburg, e domenica 18 marzo, alle 15 prende avvio il lungo e festoso pomeriggio di “Donne in Pista”, presso il centro Pederzoli di Limidi.

Ultimi due appuntamenti per domenica 25 marzo con il tour guidato della città di Soliera in partenza alle 14.30 da piazza Sassi e, a seguire, alle 16, ad Habitat, la merenda interculturale a cura delle associazioni italiane e straniere di Soliera, unite per l'integrazione e la pace.

Tutte le iniziative in programma sono ad ingresso gratuito.