Le frazioni al centro, il programma delle feste a Formigine

Si terrà martedì 3 luglio, a Colombaro, il primo appuntamento della rassegna “Le frazioni al centro”. Questa festa, per la prima volta dalle ore 19, comporterà la chiusura al traffico di via S. Antonio, trasformandola in un vero e proprio centro pedonale con cibo di strada e non solo. Un’ottima opportunità per cenare all’aperto, fare shopping tra le bancarelle dei negozianti della frazione o ancora partecipare alle attività delle società sportive.

Il 10 luglio, dalle 19, a Corlo si terrà in via Battezzate una festa che prevede tre aree con musica dal vivo (anche liscio!), balli, attività sportive, tanto cibo (attesissimi gli arrosticini…) e gli stand dei commercianti corlesi.

Il 17 luglio, sempre dall’orario dell’aperitivo, è la volta di Magreta con “Capriole sotto le stelle” in via don Franchini, che per la prima volta verrà chiusa al traffico. L’associazione sportiva della frazione porterà i materassi morbidi per i bambini, i quali potranno divertirsi con una lunga serata di avviamento allo sport con diverse discipline: ginnastica, pallacanestro, pallavolo, calcio... Per i più grandi, musica dal vivo e una trentina di attività commerciali che partecipano allo street food con hamburger di chianina, coni di pesce fritto, piadine, gnocco e tigelle, tortelloni e molto altro.

La stessa sera, Colombaro duplica con “Colom-beer”, un evento di degustazione di birre artigianali, illustrate dal sommelier Beppe Campo ed accompagnate da succulenti assaggi dello chef Enrico Sernesi. Ad allietare la serata, il “readingset” di Fabrizio Tagliaferri, giovane corlese che ha all’attivo due raccolte di poesie. Lo spettacolo avrà un sottofondo composto da suoni accuratamente selezionati, per invitare lo spettatore ad immedesimarsi con l’atmosfera del tema poetico. L’amore, in tutte le sue sfaccettature, sarà il filo conduttore che lega tutte le poesie.

Ultimo appuntamento, martedì 24 luglio a Casinalbo. Dall’ora dell’aperitivo, Via don Maselli sarà inondata da sangria, frutta fresca e DJ set.