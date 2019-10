La Féra di Curiàus inaugura l'ottobre delle Fiere sassolesi

Mancano pochi giorni al via delle ultra cinquecentenarie Fiere d’Ottobre di Sassuolo che, come da tradizione, da domenica 6 Ottobre porteranno un mese intero di iniziative, appuntamenti ed approfondimenti in città, per quattro week end che culmineranno, ogni domenica, con il mercato ambulante cittadino in tutte e tre le piazze del centro ed un ricco calendario di appuntamenti pomeridiani.

Domenica 6 ottobre, quindi, la prima delle quattro domeniche di fiere che, tradizionalmente, è conosciuta come “la Féra di Curiàus”. Di seguito il programma: